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Глава ЦИК прокомментировала заявление Адахана Мадумарова

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Представители Госкомитета нацбезопасности не участвовали в проведении тестирования работы автоматически считающих урн, заявила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Шайлдабекова отметила, что тестирование проводится исключительно избирательными комиссиями, участковые комиссии направляют сигналы с урн в автоматическом режиме в центральный сервер, где соответствующие сотрудники ЦИК мониторят свод.

"Вмешательство в работу системы из вне практически исключено. Тестирование проводилось в том числе на предмет эффективности мер по кибербезопасности, которые были приняты нами ранее. ГКНБ является уполномоченным органом в сфере кибербезопасности. С ними у нас проводится работа исключительно в рамках закона о кибербезопасности, который предполагает, что уполномоченный орган дает рекомендации и обеспечивает их соблюдение со стороны органов. Он может требовать принятие необходимых мер для того, чтобы система электронного управления работала бесперебойно и корректно", - пояснила глава ЦИК.

Напомним, ранее кандидаты в президенты Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев и Канатбек Исаев обратились в Центральную избирательную комиссию с требованием провести повторное тестирование автоматически считывающих урн с участием СМИ, представителей кандидатов и независимых экспертов. По их словам ЦИК проигнорировала их обращение по проведению тестирования автоматически считывающих урн с участием сотрудников ГКНБ.

Накануне Адахан Мадумаров направил заявление по нарушениям закона на президентских выборах и обвинил ЦИК в тайном сговоре с кандидатом Садыром Жапаровым.

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/396109
Теги:
Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, ЦИК
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