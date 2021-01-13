"Введение техрегламента ЕАЭС по топливу не приведёт к подорожанию ГСМ"

Введение техрегламента по топливу не приведёт к росту цен на горюче-смазочные материалы. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Он напомнил, что в Минэкономики ранее заявили, что если техрегламент вступит в силу, то цены на топливо повысятся от 7 до 15 сомов.

"Это заявление некорректно. Как может регламент вступить в силу, если он уже действует с 12 августа 2019 года, а топливо экологического класса продаётся в Кыргызстане с 2015-го", - сказал он.

Канат Эшатов добавил, что, несмотря на то, что действует запрет на ввоз топлива класса К2, К3 и внеклассового, ГКПЭН ежегодно подписывает с Россией индикативный баланс по беспошлинному ввозу ГСМ, где указано, что возможно ввозить в страну топливо К3 и ниже.

Напомним, что технрегламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому, а также топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) на территории Кыргызстана вступил в силу с 12 августа 2019 года. Но коллегией ЕЭК устанавливается порядок применения каждого технрегламента, то есть определённый переходный период. Кыргызстан сразу взял отсрочку до 12 августа 2021 года.

Источник: kyrgyzeli.ru