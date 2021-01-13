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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Садыра Жапарова с победой

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР.

"Мне приятно, что мы подняли двусторонние отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Выражаю надежду, что сотрудничество между Венгрией и Кыргызстаном, развивающееся в последние годы, будет и дальше развиваться на основе взаимного уважения.

Уверяю Вас, что Правительство Венгрии будет продолжать работу, направленную как на углубление нашего взаимного сотрудничества, так и на успех нашей совместной работы в Турецком совете. Желаю успехов и крепкого здоровья в Вашей ответственной работе", - говорится в поздравительной телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/396117
Теги:
Садыр Жапаров, Венгрия, Кыргызстан
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