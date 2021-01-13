Более 10 тысяч кыргызстанцев указали в паспортах свою "национальность"

В течение месяца около 20 тысяч граждан Кыргызстана получили ID паспорта, более половины из них указали свою национальность. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

По данным ведомства, согласно решению Конституционной палаты Верховного суда КР и постановлению Правительства КР, с 15 декабря появилась возможность вводить графу "национальность" в основной удостоверяющую личность документ.

"С того дня по сегодняшний по республике изготовлено и выдано 19 451 паспорт национального образца. 10 153 с указанием этнической принадлежности, остальные 9 тысяч без.

Следует отметить, что графа "национальность" указывается в ID-карте образца 2017 года по желанию гражданина.

С 1 мая 2017 года гражданам Кыргызстана начали выдавать идентификационные карты гражданина КР образца (ID-карт) с информацией в текстовом, машиносчитываемом и электронном виде, со встроенным электронным чипом, которые являются неотъемлемыми частями паспорта.

Идентификационная карта содержит следующие сведения:

- в текстовом виде: фамилия, имя и отчество, пол, гражданство, дата рождения, номер документа, дата выдачи, срок действия, персональный идентификационный номер, орган, выдавший документ, и его код, подпись владельца, изображение лица владельца в цифровом формате, штрих-коды персонального идентификационного номера и номера документа;

- в машиносчитываемом виде: машиносчитываемая зона;

- на электронном чипе: информация о биометрических данных, этническая принадлежность, место рождения, адрес, семейное положение, ключи электронно-цифровой подписи, реализованные на базе криптографических алгоритмов по стандартам ГОСТ", - говорится в сообщении ГРС.