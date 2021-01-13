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"Отдыхайте, усталые старики! Новое время требует вливания "новой крови""

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- Сыягуль Караман
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Если мы не избавимся от "команды усталых стариков", то даже речи о развитии страны не будет. Такое мнение высказал VB.KG журналист и блогер Бакай Абдымалик.

Он причисляет к "усталым старикам" тех, кто на протяжении 30 лет "живет во "дворцах", разъезжает на дорогих внедорожниках при зарплате 10-15 тысяч сомов, торгует штатными должностями по своему усмотрению, и участвует в тендерах, имея свою долю. "В то же время 100 тысяч молодых людей с высшим образованием вынуждены жить мигрантской жизнью, не имея работы у себя на родине", - говорит журналист, много лет проработавший пресс-секретарем губернаторов Таласской области.

В настоящее время простые люди возлагают большие надежды на новую власть и ждут перемен и развития.

Сейчас другое время. Эпоха другая. Мир каждый день требует от нас чего-то нового, обновления, вливания "новой крови", заявил Абдымалик. "У "усталых стариков" нет понятия о цифровизации, новых технологиях, инновациях, маркетинге, менеджменте. Пришло время накинуть им на плечи чапаны, и отправить их на заслуженный отдых", - отметил журналист.


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URL: https://www.vb.kg/396131
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