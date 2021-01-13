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Задержан мужчина жестоко расправившийся со своими жертвами из-за наживы

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- Оксана Гут
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Оперативники бишкекской криминальной милиции раскрыли двойное убийство, задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

2 января 2021 года примерно в 17:30 часов в квартире многоэтажного дома по проспекту Ч. Айтматова обнаружен труп гражданина К.А. 1947 года рождения с признаками насильственной смерти от множественных ножевых ранений в области груди.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 130 (Убийство) УК Кыргызской Республики. Для раскрытия тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и оперативников столичной милиции.

В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, а также отработки различных версий и возможных событий преступления, оперативники криминальной милиции УВД Первомайского района и ГУВД г. Бишкек выявили предполагаемого убийцу, установили его местонахождение и задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался гражданин Ш.И. 1980 года рождения, ранее судим.

Задержанный Ш.И. дал показания, что 2 января 2021 года в вечернее время, войдя в квартиру многоэтажного дома по проспекту Ч. Айтматова, в целях завладения денежными средствами, нанес несколько ножевых ранений в область груди гражданину К.А. После чего, не найдя наличных денежных средств, завладел банковской картой "Халык Банк Кыргызстан". Далее, Ш.И. в ходе воспроизведения показал, где спрятал орудие убийства - кухонный нож, который был обнаружен под будкой ремонта обуви по проспекту Ч. Айтматова, а также ключи от квартиры убитого, которые он выкинул в кусты на участке между тротуаром и проспектом Ч. Айтматова.

Следственной службой УВД Первомайского района были назначены все необходимые экспертизы.

Помимо этого, в процессе расследования и оперативных мероприятий, задержанный Ш.И. дал признательные показания, что ранее совершил еще одно убийство, где жертвой стала гражданка Г.Н. 1953 года рождения, проживающей в с.Сокулук Чуйской области, которая числилась без вести пропавшей с 25 октября 2020 года.

Было установлено, что задержанный Ш.И. в конце октября 2020 года, с целью завладения денежными средствами, нанес несколько ударов деревянным поленом в область головы женщине по имени Н., которая проживала в селе Сокулук по улице Фрунзе в частном доме. От полученных травм она скончалась на месте. После чего он вывез ее труп в горы выше села Белогорка, где облив растворителем сжег труп женщины.

При проведении воспроизведения, подозреваемый Ш.И. показал место сожжения трупа гражданки Г.Н., на месте сожжения были обнаружены обгоревшие человеческие останки.

Подозреваемый в совершении двух убийств в порядке статье 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/396132
Теги:
ГУВД, задержание, разбой, убийство, Бишкек, Кыргызстан
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