Министерство культуры КР отправило "В пи#ду звезду"

Последние дни соцсети разрывает от возмущения и культурного шока из-за отечественного шоу под скандальным названием "В пи#зду звезду". Шумиха дошла даже до аппарата президента. Теперь два артиста, засветившиеся в эфире передачи - Кайрат Примбердиев и Курал Чокоев могут лишиться присвоенных ранее государственных наград. А общественность вновь негодует. Теперь из-за вмешательства министерства культуры, которое пыталось как могло поддержать общественность в борьбе за чистоту искусства.

С чего все началось

Певец Курал Чокоев на своем канале в Youtube начал проект "В пи#ду звезду". По сценарию в студии находятся три человека, в том числе сам Чокоев и все они шутят с или над приглашенной звездой. В конце передачи звезда выбирает того, кто шутил наиболее удачно. Шоу какое-то время оставалось незамеченным и тихо-мирно существовало на просторах интернета. Но, в последний выпуск пригласили известного певца Кайрата Примбердиева. Надо сказать, что подобные трэш-шоу, где ведущие не стесняются нецензурной лексики и эксцентричных выходок довольно популярны во всем мире. Звезды с мировым именем и те участвуют в подобных проектах, даже они без хайпа не имеют шансов оставаться на плаву в современном шоу-бизнесе. Получается смешно и одновременно стыдно. Вот только в кыргызском варианте передачи вышло просто стыдно. И совсем не смешно.

Аудитория социальных сетей незамедлительно отреагировала гневными замечаниями в адрес автора канала. Его обвинили в том, что шутки были пошлыми, оскорбительными и затрагивали болевые для Кыргызстана темы - семейное насилие, национальность и так далее. Это не говоря об обилии нецензурщины.

Незаслуженно заслуженный?

Соцсети бурлили все выходные, обсуждая и осуждая передачу Курала Чокоева. Министерство культуры, информации и туризма, как и всякий порядочный государственный орган в Кыргызстане, незамедлительно отреагировало, обрушившись гневом на певцов.

Глава министерства Нуржигит Кадырбеков лично извинился перед своими подписчиками в facebook за оскорбительную выходку артистов. Он пообещал, что их клипы и выступления больше не будут показывать по государственным каналам, запретят концерты и вообще лишат званий званий и наград.

Впрочем, Курал Чокоев и Кайрат Примбердиев, люди не воинственные. После шквала критики они извинились, а запись передачи была удалена с канала. Скандал вроде стал сходить на нет, но гнев чиновника было не остановить. Сегодня Нуржигит Кадырбеков заявил, что Чокоева уже лишили нагрудного знака "Отличник культуры". Кайрат Примбердиев будет следующим. Министр уже послал письмо в аппарат президента с просьбой забрать звание "Заслуженного артиста КР".

Министр против мата

Если судить по реакции общественности, то люди в Кыргызстане куда лояльнее относятся к несмешным шуткам и крепким выражениям, чем к чиновникам. Ленты в социальных сетях вновь заполнились гневными постами. На этот раз народное негодование направлено в адрес министра культуры, который посмел посягнуть на заслуженность матерящихся деятелей культуры. И такая поддержка от зрителей, кстати, стоит куда дороже, чем любые государственные звания и награды. Любимому артисту народ простит многое, и уж тем более матерные словечки, без которых порой даже самые культурные люди, не могут высказаться об окружающей действительности.

А вот Министерству культуры стоит подумать и впредь не переводить лишний раз государственные ресурсы. Давать награду, потом забирать ее - дело хлопотное и юридически сложное. Лучше присваивать "заслуженных" и "народных" только глубоким старцам, а еще лучше - давать посмертно. Тогда уж наверняка артистам не удастся бросить тень на светлый образ кыргызстанского искусства.