История двух уникальных снимков из Кыргызстана

Находка Николая Коржакова и Владимира Петрова подтверждает: в российских архивах и библиотеках еще множество не известных общественности старинных кыргызстанских фотоснимков.

Совсем недавно стало известно о сделанных в Кыргызстане в новаторской и уникальной тогда технике цветной фотографии снимках выдающегося петербургского мастера Сергея Прокудина–Горского (1863–1944). На рубеже 1906 и 1907 годов он был во главе экспедиции в район угольных копей Сулюкты на крайнем западе нынешнего Кыргызстана для съемок полного солнечного затмения 1 января (14 января по новому стилю) 1907 года.

Погода была пасмурная, временами шел снег. И Прокудин–Горский сделал снимки астрономов, лишь пытавшихся наблюдать за скрытой облаками солнечно–лунной феерией.

Как бы заодно сфотографировал он и погонщиков верблюдов, транспортировавших сулюктинский уголь в мешках.

Обе эти фотографии - не столь давние большие сенсации фотографической Кыргызстанианы.

А ведь известно еще о двух других туркестанских фотографических экспедициях Прокудина–Горского, они состоялись в 1911 году. Возможно, мастер делал тогда снимки и на Иссык–Куле, в Чуйской долине, на Центральном Тянь–Шане?

Надо искать, судьба далеко не всех прокудинских фотоснимков и негативов известна. А ведь Прокудину–Горскому лично царь Николай Второй поручал "сделать фотообозрение Российской империи". Мастеру был выделен специальный комфортабельный железнодорожный вагон. Всем чиновникам "предписывалось оказывать максимальное содействие".

Еще поле для поисков. Оказывается, прокудинский ровесник и петербургский земляк Самуил Дудин–Марцинкевич (1863–1929) делал в конце XIX - начале XX века немало снимков на Тянь–Шане. В том числе - во время экспедиции Василия Бартольда в Чуйскую долину! Похоже, многие их этих снимков до сих пор хранятся неразобранными в санкт–петербургских научных учреждениях. В том числе в научном архиве Института материальной культуры Российской академии наук.

Петербургские ученые делают вывод, что "фотосъемка историко–культурных памятников и этнографических сюжетов Русского Туркестана наиболее масштабно (тысячи снимков!) и целенаправленно осуществлена именно в последней четверти XIX века".

Десятки и сотни снимков Кыргызстана этого времени остаются пока неизвестными. Очень жаль.