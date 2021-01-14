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Когда в Кыргызстане вновь ждать снегопадов. Прогноз погоды на неделю

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- Оксана Гут
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Преимущественно без осадков. Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 15-19 января.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям

15-18 января и 19 января ночью без осадков. 15 января в отдельных районах туман. 19 января днем ​​в горных районах, в зоне земледелия без осадков снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 16 января отдельных районов с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз загрязнения атмосферного воздуха в г. Бишкек на 15 января

Ожидаются ограниченно неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидаемый уровень загрязнения воздуха (превышение предельно-допустимых концентраций в 1,1-10,0 раз).

Прогноз по городу Бишкек

15-19 января без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

15-18 января без осадков. 15 января в отдельных районах туман. 19 января ночью в горных районах Джалал-Абадской, Баткенской области снег, в зоне земледелия Джалал-Абадской, Баткенской области и в Ошской области без осадков. 19 января днем ​​в горных районах, в зоне земледелия без осадков снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области

15-19 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата

15-19 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области

15-19 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 16 января отдельных районов с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 20-21 января

20 января ночью в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области снега, в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области и в Иссык-Кульской, Нарынской области без осадков. 20 января днем ​​на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской области снега.

21 января на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской области снег. Понижение температуры воздуха.

Штормовое предупреждение

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 14 по 16 января в горных районах Кыргызстана, на автодороге Ала-Бука-Жаңыбазар-Кировка 68-100 км (пер. Чапчыма), 200-226 км (ущелья Каракысмак), на автодороге Красная Горка-Ак-Таш 1-4км и на автодороге Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу 55-107 км ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию ​​между транспортными средствами 500 метров.


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URL: https://www.vb.kg/396160
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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