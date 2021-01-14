Когда в Кыргызстане вновь ждать снегопадов. Прогноз погоды на неделю

Преимущественно без осадков. Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 15-19 января.
Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям
15-18 января и 19 января ночью без осадков. 15 января в отдельных районах туман. 19 января днем в горных районах, в зоне земледелия без осадков снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 16 января отдельных районов с усилением до 15-20 м/с.
Прогноз загрязнения атмосферного воздуха в г. Бишкек на 15 января
Ожидаются ограниченно неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидаемый уровень загрязнения воздуха (превышение предельно-допустимых концентраций в 1,1-10,0 раз).
Прогноз по городу Бишкек
15-19 января без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям
15-18 января без осадков. 15 января в отдельных районах туман. 19 января ночью в горных районах Джалал-Абадской, Баткенской области снег, в зоне земледелия Джалал-Абадской, Баткенской области и в Ошской области без осадков. 19 января днем в горных районах, в зоне земледелия без осадков снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Прогноз погоды по Иссык-Кульской области
15-19 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата
15-19 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Прогноз погоды по Нарынской области
15-19 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 16 января отдельных районов с усилением до 15-20 м/с.
Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 20-21 января
20 января ночью в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области снега, в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области и в Иссык-Кульской, Нарынской области без осадков. 20 января днем на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской области снега.
21 января на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской области снег. Понижение температуры воздуха.
Штормовое предупреждение
В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 14 по 16 января в горных районах Кыргызстана, на автодороге Ала-Бука-Жаңыбазар-Кировка 68-100 км (пер. Чапчыма), 200-226 км (ущелья Каракысмак), на автодороге Красная Горка-Ак-Таш 1-4км и на автодороге Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу 55-107 км ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.