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В КР учебные заведения поэтапно возвращаются к обычному режиму работы

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане возобновляется поэтапная работа общеобразовательных школ, высших учебных заведений и детских садов в обычном режиме. Поэтому необходимо обеспечить соответствующую санитарно-эпидемиологическую безопасность. Об этом вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева сказала на заседании Республиканского оперативного штаба. 

Члены Республиканского штаба обсудили вопросы поэтапного возобновления работы школ, детских садов и высших учебных заведений в обычном режиме. 

"В связи с многочисленными обращениями граждан в целях улучшения организации учебного процесса и развития детей мы пошли на большой шаг - в регионах и городах начинается поэтапное возобновление работы школ, высших учебных заведений и детских садов. Я думаю, ученики школ и студенты вузов должны понимать большую ответственность и соблюдать установленные санитарные правила как ношение масок, частое мытье рук и социальная дистанция. Администрации учреждений образования и профильные государственные органы должны обеспечить соблюдение указанных требований. Кроме того, крайне важно уделить внимание вопросам укрепления иммунитета детей, в том числе физической культуре, спорту, питанию", - сказала вице-премьер-министр, дав соответствующие поручения ответственным структурам. 

Эльвира Сурабалдиева также дала ряд поручений по улучшению условий пребывания в медицинских учреждениях.

"В некоторых медицинских учреждениях во дворах нет освещения, гололед, в помещениях прохладно, нет горячей воды, в уборных сломанное оборудование. В таких условиях приходится получать лечение пациентам, в том числе детям. Проведите мониторинг, проверьте все больницы и поликлиники на наличие необходимых условий. В каждом медицинском учреждении должны быть необходимые для проведения элементарных гигиенических процедур условия, дорога, ведущая к больнице или поликлинике очищена от снега и льда. Кроме того, следует обеспечить лечебные учреждения генераторами электроэнергии и провести проверку на соответствие нормам пожарной безопасности",- сказала вице-премьер-министр. 

В ходе заседания были обсуждены вопросы по поддержке социально уязвимых слоев населения в период пандемии. 

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в связи с поступающими обращениями граждан относительно предоставления пособий и другой социальной помощи уязвимым слоям населения, поручила усилить работу местных органов власти и Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики. 

"Поступают жалобы граждан о трудностях получения социальной помощи на местах, в том числе по причине отсутствия соответствующей прописки по месту жительства. Необходимо обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг уязвимым слоям населения. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания социальных служб. Я прошу уделять особое внимание уязвимым категориям граждан и оказывать им всяческое содействие в разрешении их вопросов", - сказала она. 

По итогам заседания штаба дан ряд поручений государственным органам и местным органам власти.


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URL: https://www.vb.kg/396161
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, коронавирус
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