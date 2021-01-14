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Военные Кыргызстана примут участие в международных учениях

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- Евгений Денисенко
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В наступившем году военные Кыргызстана станут, как ожидается, участниками целого ряда международных учений. Эти маневры пройдут, согласно планам, в формате СНГ, ОДКБ, ШОС.

Проработка таких планов началась еще в минувшем году. В том числе, и в ходе состоявшегося в сентябре 2020 года в Москве совместного заседания руководителей оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал это заседание "важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания".

Собеседники обсудили тогда вопросы взаимодействия в рамках данных организаций, продиктованные целями укрепления международной безопасности, поддержания региональной стабильности, совместного реагирования на угрозу пандемии, определили задачи на следующий год.

"Были утверждены планы работ по укреплению сотрудничества в рамках СНГ и ОДКБ на 2021 год. В частности, предусмотрены совместные учения, выставки вооружения и военной техники, учебно-методические сборы, проверки сил противовоздушной обороны. В рамках ОДКБ создана рабочая группа по вопросам радиоэлектронной борьбы", - рассказали в пресс-службе МО РФ.

В наступившем году Организацию Договора о коллективной безопасности ожидают, в честности, учения "Нерушимое братство-2021" и "Рубеж-2021". В первом случае традиционно задействуются миротворческие силы ОДКБ (в 2014 году такие маневры проходили в Кыргызстане), во втором – Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) в Центральноазиатском регионе.

В связи с распространением коронавирусной инфекции было перенесено с 2020 на 2021 год совместное антитеррористическое учение ШОС "Мирная миссия" Такие учения проводятся с 2005 года, в них регулярно участвуют и представители Вооруженных сил Кыргызстана. А в сентябре 2016 года эта республика сама стала местом организации очередной "Мирной миссия". Учебную антитеррористическую операцию тогда провели тогда провели воинские контингенты Китая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В общей сложности в ней было задействовано около 40 самолетов и вертолетов, в том числе российские бомбардировщики Су-24 и ударные Ми-24, а также более 100 единиц бронетанковой техники.

Продолжится и укрепление военного сотрудничества в рамках СНГ. Напомним, что в 2020 году, несмотря на трудности, связанные с пандемией, семь стран Содружества - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – успешно провели учение, цель которого была проверка боевой готовности объединенной системы ПВО Содружества. Было отработано, в том числе, применение сил ПВО по самолетам-нарушителям госграницы стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/396166
Теги:
СНГ, армия, Кыргызстан
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