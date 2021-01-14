Оплату за электроэнергию больше не принимают в отделениях почты

Прием платежей за электроэнергию через почтовые отделения ГП "Кыргыз почтасы" прекращен. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

В связи с окончанием срока договора, заключенного между ГП "Кыргыз почтасы" и ОАО "Северэлектро", с 14 января прекращается прием платежей за электроэнергию во всех почтовых отделениях ГП "Кыргыз почтасы".

Во избежание неудобств ОАО "Северэлектро" призывает абонентов производить оплату посредством платежных терминалов "Quickpay", "Pay24", "UMAI", "KICB", "БТА Банк", "MegaСom", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Элсом", в кассах "Айыл Банка", "Дос Кредо Банка", "БТА Банка", "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", в том

числе в кассах служб сбыта электроэнергии ОАО "Северэлектро" по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областей.

Отметим, с 14 января в центрах продаж и обслуживания компании MegaСom прием платежей за электроэнергию будет осуществляться без комиссии. Также абоненты могут произвести платеж без комиссии через электронный кошелек МegaPay и терминалы MegaСom. С полным списком центров компании MegaСom можно ознакомиться на официальном сайте компании MegaCom.