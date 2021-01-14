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Праздники закончились. В Бишкеке приступили к демонтажу главной елки страны

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- Оксана Гут
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Городские службы приступают к демонтажу главной елки страны на центральной площади "Ала-Тоо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Первыми приступили сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет", сейчас мы убираем игрушки и другие украшения, после саму конструкцию уберет МП "Тазалык", отмечают в муниципалитете.

Пару дней назад МП "Бишкексвет" демонтировал другие новогодние инсталляции на площади "Ала-Тоо" и елки, установленные у здания Белого дома, возле Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова.

Конструкции разбирают по частям и отвозят на склады для бережного хранения.

В мэрии напомнили, что в этом году в связи с пандемией КОВИД-19 использовались старые украшения. Большая часть была изготовлена в прошлом году в собственном цехе.


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URL: https://www.vb.kg/396171
Теги:
мэрия, Новый год, праздник, Бишкек, Кыргызстан
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