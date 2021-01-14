Погода
$ 83.80 - 84.20
€ 101.00 - 102.25

Все государственные туристические объекты убыточные - Артем Новиков

172  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по развитию сферы туризма.

Артем Новиков отметил, что возникшая ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на экономике страны и нанесла ей большой урон, особенно в туристическом секторе.

"Многие объекты туризма в регионах были построены исключительное за счет кредитных средств. На сегодня у представителей малого и среднего бизнеса сферы туризма возникли трудности из-за приостановления экономической деятельности. Они нуждаются в определенной поддержке по преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19", - сказал он.

И.о. премьер-министра акцентировал внимание на необходимость развития внутреннего туризма, чтобы помимо Иссык-Кульской области в туристическом аспекте развитие получили и другие регионы, имеющие свои природные, исторические и культурные достопримечательности, интересные потенциальным туристам.

В свою очередь министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков проинформировал о текущей ситуации в сфере туризма и планах по дальнейшем развитию.

По его словам, разработан План по восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма на 2021-2023 годы и План по государственному регулированию, восстановлению, развитию и совершенствованию нормативной базы в сфере туризма.

И.о. премьер-министра подчеркнул, что из года в год пишутся Планы, но мало что реализуется по факту.

"Все туристические объекты, находящиеся в управлении государственных органов, убыточные. Даже пансионат "Витязь", приносивший по 10 млн сомов прибыли ежегодно, после передачи в управление Министерства культуры, информации и туризма стал убыточным. Нужно активно привлекать частный сектор и развивать государственно-частное партнерство, а также поменять подход к работе, разработав, помимо прочего, соответствующие механизмы и проекты решений", - сказал и.о. премьер-министра.

По итогам совещания поручено Министерству культуры, информации и туризма к 1 февраля 2021 года подготовить пакет документов и нормативно-правовых актов по развитию туристического потенциала, развитию инфраструктуры и управлению объектами рекреации, находящихся в собственности государства и внести на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396175
Теги:
туризм, Кыргызстан, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  