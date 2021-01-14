Все государственные туристические объекты убыточные - Артем Новиков

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по развитию сферы туризма.

Артем Новиков отметил, что возникшая ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на экономике страны и нанесла ей большой урон, особенно в туристическом секторе.

"Многие объекты туризма в регионах были построены исключительное за счет кредитных средств. На сегодня у представителей малого и среднего бизнеса сферы туризма возникли трудности из-за приостановления экономической деятельности. Они нуждаются в определенной поддержке по преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19", - сказал он.

И.о. премьер-министра акцентировал внимание на необходимость развития внутреннего туризма, чтобы помимо Иссык-Кульской области в туристическом аспекте развитие получили и другие регионы, имеющие свои природные, исторические и культурные достопримечательности, интересные потенциальным туристам.

В свою очередь министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков проинформировал о текущей ситуации в сфере туризма и планах по дальнейшем развитию.

По его словам, разработан План по восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма на 2021-2023 годы и План по государственному регулированию, восстановлению, развитию и совершенствованию нормативной базы в сфере туризма.

И.о. премьер-министра подчеркнул, что из года в год пишутся Планы, но мало что реализуется по факту.

"Все туристические объекты, находящиеся в управлении государственных органов, убыточные. Даже пансионат "Витязь", приносивший по 10 млн сомов прибыли ежегодно, после передачи в управление Министерства культуры, информации и туризма стал убыточным. Нужно активно привлекать частный сектор и развивать государственно-частное партнерство, а также поменять подход к работе, разработав, помимо прочего, соответствующие механизмы и проекты решений", - сказал и.о. премьер-министра.

По итогам совещания поручено Министерству культуры, информации и туризма к 1 февраля 2021 года подготовить пакет документов и нормативно-правовых актов по развитию туристического потенциала, развитию инфраструктуры и управлению объектами рекреации, находящихся в собственности государства и внести на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.