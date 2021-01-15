Одна из причин почему возникает проблема с запуском двигателя в зимой?

Проблема с запуском двигателя наиболее часто встречается именно в зимний период, и это не случайно, так как многие системы весьма чувствительны к низким температурам. Но есть и еще одна причина плохого запуска или даже вовсе отказа двигателя заводиться, и происходит это из–за замерзания воды в топливной системе. Вы спросите, откуда ей там взяться?

Из–за перепада температур в баке неминуемо образуется конденсат. Со временем влаги становится все больше, она скапливается на дне бака, откуда попадает в трубки топливной магистрали, топливный фильтр и т.д.

Топливо с водой вам могут залить еще на АЗС, так как при хранении в резервуарах тоже может образовываться конденсат, особенно если такие емкости на заправках не углублены под землю. Да и при перевозке в автоцистернах тоже может возникать немало конденсата, который потом опять же идет в резервуары на АЗС, а затем уже в топливный бак клиентам.

И наиболее серьезная проблема попадания воды в бак заключается даже не в самом факте конденсата внутри, а в его замерзании при пониженных температурах. Это может привести к образованию так называемых ледяных пробок, которые могут серьезно навредить вашей топливной системе.

Вода может попасть в топливный насос, что точно далеко не лучшим образом скажется на его работоспособности и сроке службы. Было немало случаев, когда насосы выходили из строя именно по причине замерзания воды внутри. И, разумеется, до такого состояния ни в коем случае нельзя доводить ситуацию.

Баллончик осушителя Hi–Gear HG3325 можно использовать периодически для того, чтобы исключить возникновение тех самых ледяных пробок в топливной системе и удалять влагу безболезненно для автомобиля.

Стоит это средство недорого (300–350 сомов), но справляется со своей задачей на все 100 % - попадая в бак, состав смешивается с водой и помогает ей раствориться в топливе, а потом все это сгорает в камере сгорания, заодно очищая и ее.

Не нужно ничего разбирать, снимать и менять фильтры, извлекать бензонасос из бака и вручную выкачивать оттуда топливо в поисках воды. Все гораздо проще - залили в бензобак, имея в виду, что такой флакон рассчитан на объем от 40 до 60 литров, и езжайте практически до полного израсходования топлива.

Чтобы по максимуму обезопасить себя от замерзания воды в баке со всеми вытекающими последствиями, зимой можно использовать осушитель топлива регулярно через 2–3 заправки полного бака. Стоит этот баллон недорого, поэтому такие вложения вы вряд ли ощутите на своем кошельке, зато в отсутствии воды и сохранности своей топливной системы можете быть уверены.