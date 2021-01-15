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Жажда свободы. Рецензия на фильм Фрэнсиса Аннана "Побег из Претории"

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- Владимир Пирогов
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Дебютная картина режиссера Фрэнсиса Аннана - "Побег из Претории" - оказаласьне только увлекательной экскурсией в прошлое, но и добротным триллером.

Действие фильма происходит в ЮАР (1979 год) во время режима апартеида. Двое молодых людей попадают в тюрьму за распространение агитационных брошюр. Задерживаться там они не планируют, поэтому постепенно начинают готовить план побега.

Фильм основан на автобиографической книге Тима Дженкина "Побег из Центральной тюрьмы Претории", в которой подробно описывается история побега самого Дженкина и его напарников из тюрьмы строгого режима, где он отбывал срок за террористическую деятельность по борьбе с апартеидом. Тим Дженкин присутствовал на съемках и консультировал актеров и режиссерскую группу. Он оказался настоящим гением, придумавшим необычный план спасения.

Приятная операторская работа и прекрасная актерская игра создают запоминающуюся атмосферу. Дэниел Рэдклифф (Тим Дженкин) в очередной раз доказал, что он не является актером одной роли. В этот раз он отлично вжился в новый образ. Также нельзя не отметить Марка Леонарда Винтера (Леонард Фонтейн), который прекрасно сыграл истеричного бунтаря.

Самое интересное и достойное в картине - это путь к свободе, и здесь заслуга не сценаристов, а самой жизни, которая порой может быть изобретательнее любых изысканных сочинений. Тот факт, что герой Дэниэла Рэдклиффа сразу стал придумывать выход, очень точно соотносится с родом его деятельности. Он - революционер, и значит - человек действия.

Тюрьма не смогла его сломать только благодаря тому, что у него была цель - выйти на свободу. Он точно знал, что будет делать завтра - создавать свои ключи. Идея вырваться из заключения не силовыми методами, а подбором ключей по–своему символична.

На самом деле она не очень подходит революционеру, но оппозиционеру, готовому не смести отвратительный режим, а шаг за шагом создавать видимость покорности и встраиваемости, открывая при этом его худшие стороны, уничтожая его изнутри. Иными словами, персонаж не ломает устоявшийся порядок, а скользит сквозь него для достижения своих целей, тем самым добиваясь несравненно большего, чем мог бы любыми другими методами.

Самый большой урон тюрьме может нанести не сам побег как таковой, а факт реальности побега, то есть возникновение вероятности выйти из тюрьмы таким способом. Это шаг к победе над страхом, а где нет страха, там возможны перемены.

Однозначно рекомендую к просмотру! Картина с невероятно манящей атмосферой, которая затягивает в свою пучину практически с первых кадров, да так и не отпускает, вплоть до самых финальных титров.


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URL: https://www.vb.kg/396181
Теги:
кино, США
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