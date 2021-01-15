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Убил друга, уложил тело в сумку и выбросил. В Бишкеке раскрыто убийство

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- Екатерина Улитина
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Оперативники криминальной милиции Бишкека раскрыли убийство мужчины. Его тело обнаружили утром 11 января возле многоэтажки по улице Боконбаева.

В ходе расследования милиционеры пришли к выводу, что убийство произошло в другом месте. Уже после смерти тело привезли во двор и бросили на улице. Изучив записи с камер наблюдений, оперативники увидели предпологаемого убийцу. На видео попал момент, как мужчина тащит большую и явно тяжелую сумку по улице.

Вскоре бишкекские милиционеры по горячим следам вышли на след предполагаемого убийцы. Он был задержан в столице. Им оказался горожанин М.С. 1974 года рождения.

В ходе допроса, подозреваемый признался, что совершил преступление. По его словам,

он познакомился с гражданином по имени Дамир, который пришел к нему в гости с одним из знакомых. Они вместе несколько дней распивали спиртные напитки, но потом между приятелями произошла ссора, переросшая в драку. В результате полученных травм Дамир скончался. Подозреваемый испугался ответственности за убийство. Поэтому дождался ночного времени, принес сумку в которую уложил тело Дамира и отнес подальше от дома на улицу Боконбаева.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности обнаруженного трупа.


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URL: https://www.vb.kg/396187
Теги:
ГУВД, убийство, Бишкек, Кыргызстан
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