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В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer

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- Виктория Гунгер
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В Норвегии скончались уже 23 человека, получивших прививку от коронавируса, специалисты устанавливают возможные причины смерти, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.

"Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", – цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Там пояснили, что каждый случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями.

27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, сейчас привито больше 25 тыс. человек. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье, сообщила телекомпания NRK

"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", – заявил представитель агентства Стейнар Мадсен.

Ранее сообщалось, что несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка Pfizer.


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URL: https://www.vb.kg/396191
Теги:
вакцина, Норвегия, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус
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