Председатель Госдумы считает опыт Кыргызстана и Казахстана полезным для США

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что США могут поучиться у Кыргызстана и Казахстана открытым и конкурентным выборам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Вячеслав Володин напомнил, что депутаты Госдумы в качестве наблюдателей за парламентскими выборами в Казахстане и выборами президента Кыргызстана находились в этих государствах в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ и СНГ.

"И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно поучиться у Казахстана, у Киргизии", - сказал председатель ГД.

"В странах, которые сегодня выбирают власть, депутатов, президентов, в странах, которые вышли из Советского Союза, в странах, которые входят с нами в Организацию Договора о коллективной безопасности и в СНГ, стандарты настолько высоки, что можно было бы Соединенным Штатам Америки с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них", - продолжил Володин.

Мониторинг состоявшихся 10 января текущего года выборов президента Кыргызстана и референдума по форме правления в стране осуществляли многочисленные зарубежные наблюдатели, в том числе от СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, ТюркПА, Организации Исламского Сотрудничества и других организаций. Все они отметили высокий организационный уровень избирательного процесса, его прозрачность.