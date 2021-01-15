В Бишкеке найден склад с просроченными сладостями

12 января сотрудниками Финансовой полиции совместно с проектом "Не сахар" обнаружен очередной склад, на котором хранилось большое количество просроченной кондитерской продукции сроком годности до 2017-2018 года (конфеты, печенье и различные сладости). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

На этом же складе обнаружены и изъяты печати для перебивки (изменения) даты выпуска на упаковках, а также продукция без фактического срока годности. Выявленный склад с просроченной продукцией опечатан.

По данному факту ведется следствие, ход которого взят на контроль председателем ГСБЭП С.А. Жапыкеевым.

Вместе с этим, Финансовой полицией продолжаются соответствующие мероприятия направленные на выявление аналогичных фактов по всей республике.