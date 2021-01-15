Погода
$ 84.21 - 84.50
€ 101.00 - 102.25

Медики рассказали, с чем связан шум в ушах

428  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исследователи Национального института здоровья в США пришли к выводу, что частый звон в ушах может свидетельствовать о нехватке в организме определенного витамина, сообщает Lenta.ru

Согласно данным американских ученых, тиннитус – частый звон в ушах – в основном сопровождается нехваткой витамина В12. Для подтверждения этой теории специалисты собрали людей, которые испытывали данную проблему, и назначили им шестинедельный терапевтический курс этого витамина.

В конце эксперимента пациенты рассказали о значительном улучшении состояния их здоровья. В частности, тиннитус снизился или исчез полностью. Кроме того, многие из участников исследования стали отмечать у себя прилив бодрости, а также улучшение памяти и настроения.

Ученые напомнили, что сам по себе В12 способствует выработке миелина, за счет чего улучшает работу мозга, и играет важную роль в производстве ДНК и красных кровяных телец


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396194
Теги:
Кыргызстан, медицина, медики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  