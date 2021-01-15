В Екатеринбурге пресечены беспорядки мигрантов

В центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенном в Екатеринбурге, пресечена попытка дестабилизации обстановки. Это произошло в ночь на 14 января, порядок был наведен силами сотрудников полиции и Росгвардии, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря этого ГУ Валерия Горелых, инициатором беспорядков стал "32-летний гражданин одной из бывших союзных республик". Его доставили в ЦВСИГ по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. В конце ноября 2020 года он освободился из исправительной колонии, где провел два с половиной года.

"Причиной его недовольства, - рассказал Горелых, - стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба. Около полуночи гражданин и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Кроме того, они подожгли картонную коробку, отказались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри помещения. В подтверждение серьезности своих намерений зачинщик приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе травмы несовместимые с жизнью".

На место событий пришлось направить дополнительные силы из числа сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Одному из участников провокационных действий потребовалась госпитализация. У него поврежден палец на руке, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

"По данному факту проводится проверка. По ее итогам будет принято обоснованное решение. ЦВСИГ УМВД России по городу Екатеринбургу продолжает работать в штатном режиме",- проинформировал Валерий Горелых.

В России, в различных ее регионах сегодня имеется 76 центров временного содержания иностранных граждан. В них помещаются нарушители административного законодательства, которые содержатся до выяснения личности и последующего выдворения на родину. Один из крупнейших ЦВСИГ, находящийся в ведении ГУ МВД РФ по Москве, расположен в подмосковной деревне Сахарово. Как рассказали в посольстве Кыргызстана в России, его сотрудники совершают регулярные выезды в этот центр, встречаются с пребывающими там соотечественниками, находятся в контакте с администрацией учреждения.

Деятельность посольства КР в этом направлении ранее положительно отмечалась в ходе совещания первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового с главами дипмиссий зарубежных государств в Москве. Наилучшей практикой работы с гражданами Кыргызстана, помещенными в ЦВСИГ, были названы информирование и консультирование их, выдача свидетельств о возвращении на родину (СВР).