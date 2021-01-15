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Депутат Госдумы предложил запретить мигрантам работать в такси

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В России предложили ввести запрет для мигрантов на работу водителями такси. Письмо с такой инициативой в Министерство труда отправил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. В ведомстве намерены обсудить это предложение.

Нардеп полагает, что такой запрет позволит увеличить количество рабочих мест для россиян, испытывающих проблемы с трудоустройством из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Анохин обратил внимание на увеличение числа ДТП с участием такси. По его сведениям, ежегодно растет количество таких аварий. В Москве в 2019 году их было на 60 % больше, чем в 2018 году, а смертность увеличилась на 41 %. В 2020 году число ДТП выросло еще на четверть. Депутат настаивает, что мигранты часто игнорируют правила дорожного движения и провоцируют аварии. Многие работают по 15–17 часов в сутки, из-за этого снижается их внимательность, были ситуации, когда водители засыпали за рулем. Кроме того, Анохин напомнил о криминальных случаях, которые произошли при участии таксистов-мигрантов.

Отметим, в России примерно 600 тысяч человек работают в службах такси. При этом доля иностранных водителей среди таксистов постоянно растет. В 2019 году, по данным МВД, доля мигрантов перевалила за 50 %. Такое положение на рынке не в первый раз вызывает дискуссии. В ноябре 2020 года власти Москвы и Санкт-Петербурга обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ограничить иностранцев в работе в такси. В частности, предлагалось, чтобы таксисты с российскими паспортами оформлялись как самозанятые, а иностранцы работали в качестве индивидуальных предпринимателей.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396206
Теги:
миграция, Россия, такси, Депутат
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