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Минздрав предупреждает: Не катайтесь на баллонах и клеенках с гор

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- Оксана Гут
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В Бишкеке 120 пациентов лежат в стационаре из-за полученных травм во время активного отдыха в горах. Об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова и призывает граждан не кататься на баллонах и клеенках.

"Это самые травмоопасные снаряжения. При спуске в основном повреждают позвоночник и копчик, что в дальнейшем может привести и к инвалидизации. Несмотря на предупреждения специалистов, эта зимняя забава была и остается популярной среди населения", - отмечает она.

Так, по данным Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, на сегодняшний день у них получают лечение 120 пациентов, которые получили различные травмы отдыхая в горах. Большая их часть получили травмы катаясь на баллонах и клеенках.


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URL: https://www.vb.kg/396207
Теги:
Минздрав, травмы, горнолыжный спорт, Кыргызстан, больница
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