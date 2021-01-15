Первым лицам страны предложили снизить зарплату до прожиточного минимума

В Кыргызстане предложили снизить зарплату депутатов, президента и премьер-министра до уровня прожиточного минимума. Законопроект разработал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

- Я посмотрел как рассчитывается прожиточный минимум. Считается, что его хватает на покупку еды, одежды, оплату налогов и всего остального. Эта сумма составляет всего 5,5 тысяч сомов. Я понимаю, что меня обвинят в популизме. Но, послушайте, раз уж правительство устанавливает такой прожиточный минимум для всех граждан, то руководящие лица, отвечающие за бюджет, должны попробовать прожить на такую сумму, - сказал Бекешев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что законопроект был разработан и отправлен в аппарат парламента еще в начале декабря, но так и не был опубликован на сайте для общественного обсуждения.

- Я никак не могу опубликовать этот проект с начала декабря, но его не выносят на общественное обсуждение. Вот такая цензура у нас в парламенте, - резюмировал депутат.

В заключение Дастан Бекешев отметил, что руководитель аппарата Жогорку Кенеша обещал ему все-таки разместить проект закона на сайте.

Отметим, Национальный статистический комитет на этой неделе сообщил о повышении прожиточного минимума. Теперь он составляет 5 358,53 сома.