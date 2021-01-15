"Они загонят тебя в пропасть". В КР обсуждают стихи к избранному президенту

Поэт и журналист Мирлан Самыйкожо написал стихи, посвященные избранному президенту Садыру Жапарову. В них он просит "поостеречься и быть подальше от разных подхалимов, коррупционеров, которые лестью могут загнать в пропасть".

"Мои стихи – это глас народа, я говорю о льстецах, подхалимах, лицемерах", - рассказал VB.KG сам поэт. По его словам, подхалимы скрывают свое наворованное, чистыми хотят казаться, но отравляют его ядом, если чуть дела не так пойдут, первыми же и предадут.

Но если вдруг ты им уступишь,

Ты свой народ вмиг опечалишь

А разочарования начало -

Означает твой конец! - примерно так звучат строчки из поэтического послания.

Далее Самыйкожо перечисляет проблемы на границе, в судах, трудовых мигрантов, и призывает решить их. Он так же пожелал избранному президенту "осуществить чаяния народа, не переходить границ дозволенного, не быть рабом "ушлых" и предприимчивых нечестивых".

Стихотворение подхватили уже тысячи кыргызстанцев, уже создали несколько видеороликов и разместили на ютуб-канале.