ГКНБ: По факту дачи взятки задержан иностранный гражданин

15 января 2021 года ГКНБ в рамках проводимой работы по противодействию незаконной миграции совместно с ГПС КР при даче взятки должностному лицу за незаконное пересечение государственной границы с поличным задержаны гражданин одного из иностранных государств Г.С., 1983 г.р. и его пособник К.А., 1986 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что задержанный предлагал сотруднику ГПС КР денежные средства за незаконный переход на территорию сопредельного государства вне официального пункта пропуска через посреднические услуги местного жителя К.А.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.328 УК КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.