Сторонники трех президентов. Какую многоходовку затеял Омурбек Текебаев?

Текебаев возвращается

Основатель партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев после молчания, которое продолжалось практически весь период предвыборной гонки, вновь замаячил на политическом горизонте Кыргызстана. Надо отдать ему должное, политик появился эффектно. В интервью он заявил, что 9 октября на площади "Ала-Тоо" присутствовали люди Сооронбая Жээнбекова и именно бывший президент повлиял на назначение Садыра Жапарова премьер-министром.

"Сооронбай Жээнбеков сказал мне лично: "Омурбек, я тебя звал, но ты не пришел. Твой Бабанов побежал к Атамбаеву. Я собрал депутатов, которые прислушивались ко мне, взял расписку у моего младшего брата Асылбека и его друга Зулпукарова и в тот же день организовал сессию. И не один, а три раза собирал сессию. Девятого октября, когда шел Атамбаев, больше половины собравшихся на площади были мои люди", - процитировал Омурбек Текебаев слова ушедшего в отставку президента.

В дни октябрьских событий Текебаев, действительно встречался с Сооронбаем Жээнбековым и беседовал с ним как минимум дважды. После, в интервью СМИ политик называл Жээнбекова чуть ли не единственным легитимным представителем власти и даже выразил сожаление из-за его отставки. Теперь, спустя три месяца атамекеновец внезапно вспомнил, что Сооронбай Жээнбеков тоже отправлял людей на площадь и играл немалую роль в тех событиях. Текебаев дал понять, что за Садыром Жапаровым фактически стоит Жээнбеков, который ассоциируется с Райымбеком Матраимовым.

Жээнбековский след

Омурбек Текебаев прямо не говорил, что именно делали люди Жээнбекова на площади 9 октября. Но, одного лишь упоминания было достаточно. Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев и сторонники бывшего президента подхватили тему. Жоошев сделал вывод, что люди Жээнбекова могли быть зачинщиками беспорядков на площади и даже могли выстрелить в машину Алмазбека Атамбаева.

- Данное обстоятельство наталкивает на подозрения, что беспорядки, в том числе, покушение на Алмазбека Атамбаева, были организованы Сооронбаем Жээнбековым. Следовательно возникает необходимость допросить по уголовному делу как Омурбека Текебаева в качестве свидетеля, так и Сооронбая Жээнбекова. Для этого, конечно, Генеральный прокурор должен добиться лишения статуса "экс-президент" у Жээнбекова, - считает Жоошев.

Чтобы понять мотивацию Жоошева, надо сказать, что большинство тех, кто присутствовал 9 октября на площади сегодня продолжают вести нормальную жизнь и не подвергаются, по крайней мере явным, уголовным преследованиям. Некоторые из мятежников - Тилек Токтогазиев и Эльвира Сурабалдиева, и вовсе получили высокие посты в правительстве. Из всех, кто был на площади в тот день реальную ответственность несут лишь Алмазбек Атамбаев и его ближайший соратник Фарид Ниязов. Оба находятся в СИЗО. Поэтому естественно, что Замир Жоошев, как хороший адвокат, немедленно ухватился за тему "жээнбековского следа" и использует ее в интересах своих клиентов.

Бабанова в расход?

Но подозрения пали не только на экс-президента, в спор невольно оказался втянут экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. Все тот же адвокат Замир Жоошев, чтобы подтвердить свою теорию о жээнбековском следе, опубликовал в соцсетях интервью Омурбека Бабанова, записанное еще в ноябре. В нем политик говорит журналисту, что 9 октября на площади были некие третьи силы. Неизвестно на какую реакцию рассчитывал адвокат, но ответ последовал от главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Председатель Комитета нацбезопасности на своей странице в facebook обвинил Омурбека Бабанова во лжи и напомнил бывшему соратнику, что тот вместе с Атамбаевым в октябре намеревался "забрать власть у народа".

Кстати Омурбек Бабанов совсем недавно посетил следственный отдел ГКНБ для дачи показаний. Через несколько часов он вышел с допроса. Теперь же Камчыбек Ташиев вполне прозрачно намекнул, что следующий допрос может закончится для Омурбека Бабанова не так благополучно, и он окажется рядом с тем, с кем шел на площадь 9 октября - с Атамбаевым.

А как же Текебаев?

Пока политики и общественность разбираются чьи сторонники были на площади и кто устраивал провокации 9 октября, об Омурбеке Текебаеве, кажется все забыли. Посеяв хаос между двумя бывшими и одним будущим президентом, запустив спор между Омурбеком Бабановым и Камчыбеком Ташиевым, главный атамекеновец отошел в тень.

Возможно, создав переполох, он просто хотел отвлечь внимание от своей собственной персоны. Не стоит забывать, что его положение довольно шаткое: вот-вот может лишиться депутатского мандата и даже вновь оказаться в местах не столь отдаленных из-за уголовного дела, которое до сих пор рассматривается в суде. А может, он готовит почву для куда более захватывающего сценария. В любом случае очевидно, что события произошедшие в октябре еще ни раз станут главной темой политической повестки.