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Сторонники трех президентов. Какую многоходовку затеял Омурбек Текебаев?

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Текебаев возвращается

Основатель партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев после молчания, которое продолжалось практически весь период предвыборной гонки, вновь замаячил на политическом горизонте Кыргызстана. Надо отдать ему должное, политик появился эффектно. В интервью он заявил, что 9 октября на площади "Ала-Тоо" присутствовали люди Сооронбая Жээнбекова и именно бывший президент повлиял на назначение Садыра Жапарова премьер-министром.

"Сооронбай Жээнбеков сказал мне лично: "Омурбек, я тебя звал, но ты не пришел. Твой Бабанов побежал к Атамбаеву. Я собрал депутатов, которые прислушивались ко мне, взял расписку у моего младшего брата Асылбека и его друга Зулпукарова и в тот же день организовал сессию. И не один, а три раза собирал сессию. Девятого октября, когда шел Атамбаев, больше половины собравшихся на площади были мои люди", - процитировал Омурбек Текебаев слова ушедшего в отставку президента.

В дни октябрьских событий Текебаев, действительно встречался с Сооронбаем Жээнбековым и беседовал с ним как минимум дважды. После, в интервью СМИ политик называл Жээнбекова чуть ли не единственным легитимным представителем власти и даже выразил сожаление из-за его отставки. Теперь, спустя три месяца атамекеновец внезапно вспомнил, что Сооронбай Жээнбеков тоже отправлял людей на площадь и играл немалую роль в тех событиях. Текебаев дал понять, что за Садыром Жапаровым фактически стоит Жээнбеков, который ассоциируется с Райымбеком Матраимовым.

Жээнбековский след

Омурбек Текебаев прямо не говорил, что именно делали люди Жээнбекова на площади 9 октября. Но, одного лишь упоминания было достаточно. Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев и сторонники бывшего президента подхватили тему. Жоошев сделал вывод, что люди Жээнбекова могли быть зачинщиками беспорядков на площади и даже могли выстрелить в машину Алмазбека Атамбаева.

- Данное обстоятельство наталкивает на подозрения, что беспорядки, в том числе, покушение на Алмазбека Атамбаева, были организованы Сооронбаем Жээнбековым. Следовательно возникает необходимость допросить по уголовному делу как Омурбека Текебаева в качестве свидетеля, так и Сооронбая Жээнбекова. Для этого, конечно, Генеральный прокурор должен добиться лишения статуса "экс-президент" у Жээнбекова, - считает Жоошев.

Чтобы понять мотивацию Жоошева, надо сказать, что большинство тех, кто присутствовал 9 октября на площади сегодня продолжают вести нормальную жизнь и не подвергаются, по крайней мере явным, уголовным преследованиям. Некоторые из мятежников - Тилек Токтогазиев и Эльвира Сурабалдиева, и вовсе получили высокие посты в правительстве. Из всех, кто был на площади в тот день реальную ответственность несут лишь Алмазбек Атамбаев и его ближайший соратник Фарид Ниязов. Оба находятся в СИЗО. Поэтому естественно, что Замир Жоошев, как хороший адвокат, немедленно ухватился за тему "жээнбековского следа" и использует ее в интересах своих клиентов.

Бабанова в расход?

Но подозрения пали не только на экс-президента, в спор невольно оказался втянут экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. Все тот же адвокат Замир Жоошев, чтобы подтвердить свою теорию о жээнбековском следе, опубликовал в соцсетях интервью Омурбека Бабанова, записанное еще в ноябре. В нем политик говорит журналисту, что 9 октября на площади были некие третьи силы. Неизвестно на какую реакцию рассчитывал адвокат, но ответ последовал от главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Председатель Комитета нацбезопасности на своей странице в facebook обвинил Омурбека Бабанова во лжи и напомнил бывшему соратнику, что тот вместе с Атамбаевым в октябре намеревался "забрать власть у народа".

Кстати Омурбек Бабанов совсем недавно посетил следственный отдел ГКНБ для дачи показаний. Через несколько часов он вышел с допроса. Теперь же Камчыбек Ташиев вполне прозрачно намекнул, что следующий допрос может закончится для Омурбека Бабанова не так благополучно, и он окажется рядом с тем, с кем шел на площадь 9 октября - с Атамбаевым.

А как же Текебаев?

Пока политики и общественность разбираются чьи сторонники были на площади и кто устраивал провокации 9 октября, об Омурбеке Текебаеве, кажется все забыли. Посеяв хаос между двумя бывшими и одним будущим президентом, запустив спор между Омурбеком Бабановым и Камчыбеком Ташиевым, главный атамекеновец отошел в тень.

Возможно, создав переполох, он просто хотел отвлечь внимание от своей собственной персоны. Не стоит забывать, что его положение довольно шаткое: вот-вот может лишиться депутатского мандата и даже вновь оказаться в местах не столь отдаленных из-за уголовного дела, которое до сих пор рассматривается в суде. А может, он готовит почву для куда более захватывающего сценария. В любом случае очевидно, что события произошедшие в октябре еще ни раз станут главной темой политической повестки.


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URL: https://www.vb.kg/396220
Теги:
Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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