Видео задержания депутата ЖК Дуйшона Торокулова спецназом

Пресс-служба ГКНБ сделала видеоролик по задержанию депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова.

Напомним, парламентарий был задержан по подозрению в коррупции. Суд решил вопрос с мерой пресечения - депутата водворили в СИЗО ГКНБ КР.

40-летний Дуйшон Торокулов стал депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Бир-Бол" в январе 2017 года.

До этого он был частным предпринимателем, инспектором на Баткенской таможне, потом таможне "Ош". В 2012 году работал председателем Комитета по физической культуре и спорта г. Ош. С 2016 года был председателем Общественного объединения "Ак-Ордо"

Был награжден юбилейной медалью "20-лет таможенной службы Кыргызской Республики" в 2011 году, Почетной грамотой мэрии города Ош и Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики. Кроме этого, имеет много спортивных наград.

Председатель Южной региональной Федерации по вольной борьбе.

В узких кругах известен по кличке Душка.