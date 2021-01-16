ОДКБ усилит сотрудничество с СНГ и ШОС в борьбе за безопасность

В 2021 году страны Организации Договора о коллективной безопасности активизируют взаимодействие с государствами СНГ и ШОС в противодействии современным вызовам и угрозам. Это намерение было подтверждено на первом в наступившем году заседании Постоянного совета ОДКБ.

Заседание прошло 14 января в режиме видеоконференции. Участие в нем приняли представители всех стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщили в пресс-службе организации.

Стороны согласовали Заявление государств ОДКБ об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Документ теперь направляется на рассмотрение министров иностранных дел стран ОДКБ.

Также проработан проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по укреплению ее сотрудничества с СНГ и ШОС. Работа над документом продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета.

Кроме того, рассмотрен ряд важных политических заявлений этих государств. Они касаются координации усилий в борьбе с терроризмом, использованием в нем новых и возникающих технологий, запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире.

Постоянный Совет ОДКБ - орган, который занимается вопросами координации взаимодействия государств-партнеров в реализации решений, принимаемых в рамках организации в период между сессиями Совета. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей, назначаемых странами ОДКБ в соответствии с их внутригосударственными процедурами.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поздравил избранного президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с победой на выборах главы государства.

"В Организации Договора о коллективной безопасности высоко ценят подтвержденный вами курс на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОДКБ. И рассчитывают на то, что Кыргызская Республика будет и впредь вносить свой весомый вклад в дальнейшее совершенствование и повышение эффективности деятельности нашей организации", - говорится в поздравлении.