Окул-бала Райымбека Матраимова отстранен от должности главы айыл окмоту

Глава сельской управы Савай Кара-Суйского района Мунарбек Сайпидинов отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

14 января по ходатайству следственных органов ГКНБ Кыргызской Республики и решением Ошского городского суда Мунарбек Сайпидинов отстранен от должности главы сельской управы Савай Кара-Суйского района до окончания следствия.

Напомним, что в январе 2021 года ГКНБ КР по расследуемому досудебному производству, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.320 ч.3 УК Кыргызской Республики был задержан глава сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области М.С. и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г. Ош и Ошской области.

Однако, 13 января после вручения М.С. уведомления по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.3 УК КР, в тот же день Ошским городским судом в отношении него была избрана мера пресечения виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

В настоящее время ведется следствие.