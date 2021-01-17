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Дело Зилалиева. Бездоказательные обвинения и необъективность следствия

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- Азиз Осмонов
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Не может быть, что Душенбек Зилалиев кому-то самолично выдал или продал лицензии. Тогда в торговле участвовали бы все участники лицензионной комиссии. А это глупость. Об этом заявила ветеран геологической отрасли Зинаида Шаботоева.

Она напомнила, что одно из обвинений заключалось в том, что Зилалиев торговал лицензиями.

-Никак Зилалиев не мог торговать лицензиями, так как сам лично он эти лицензии не выдавал. При Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования существует лицензионная комиссия, в которую входят представители общественных организаций, Ассоциации горняков и геологов, и ряд госструктур. Тогда все они участвовали в продаже, что невозможно, – отметила Зинаида Шаботоева.

По словам адвоката Тимура Карабаева, пособничество, в котором обвиняют Зилалиева, подразумевает факт организации этого преступления. А это значит, что китайские инвесторы и бывший президент Атамбаев должны также обвиняться в организации этой коррупции, либо проходить по одному уголовному делу вместе с Зилалиевым.

- Но следствие сделало все, чтобы эти лица не были привлечены вместе с Зилалиевым, материалы по ним были выделены в отдельное производство, что однозначно не дает возможности рассматривать это дело объективно, - добавил Карабаев.


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URL: https://www.vb.kg/396241
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дуйшенбек Зилалиев, горнодобывающий сектор, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Госгеологоагентство
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