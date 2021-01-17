Распорядитесь временем с умом. Гороскоп с 11 по 17 января

Овен. С друзьями и коллегами можно обсудить что угодно, получив немало полезных советов, кроме финансовых начинаний. Магический дар убеждения ваших знакомых сыграет злую шутку, оставив вас без денег. Совместные походы по торговым центрам и коммерческие сделки отложите на неопределенное время. Опомниться не успеете, как оформите кредиты и окажетесь в долгах. Любимый человек и родственники спасут положение, подсказав, к кому обратиться для карьерного продвижения или получения дополнительной работы.

Телец. Спорить с руководством и влиятельными людьми себе дороже. Ваша настойчивость разозлит людей, от которых вы пытаетесь добиться нужного решения, что существенно уменьшит шансы на успех в обозримом будущем. Дипломатиченый подход в общении с влиятельными людьми поможет избежать конфликтов и ускорит достижение желаемой цели, положительно отразившись на финансовом положении. Поднимут настроение долгожданные поездки, встречи с друзьями и свидания.

Близнецы. Попытка изменить историю и достичь реванша в проигранных делах либо спорах может возобновить вражду. Переключите свое внимание на новые цели, связанные как с карьерой, так и личными отношениями. Ваши идеи придутся по душе руководству или партнерам издалека, обеспечив карьерный рост, а признание в любви приблизит к созданию семейного союза. В дальних поездках много неопределенности, а потому решайте вопросы по работе или учебе удаленно.

Рак. Возникшие финансовые возможности полны подводных камней, но видимая привлекательность может подталкивать к немедленным действиям. Прежде чем расставаться с накоплениями или брать кредиты, хорошо разберитесь, не прибегая к советам разного рода "экспертов". Спокойная обстановка и собственная интуиция помогут справиться с ажиотажем и принять наиболее приемлемое для вас решение. Поездка, предложенная второй половинкой или родственниками, превзойдет ожидания.

Лев. Спор вокруг несущественного вопроса может разрастись до конфликта, вбирая все новых участников, затрагивая давние нерешенные проблемы. Остановитесь в самом начале. Силы окажутся неравными, а последствия для карьеры и взаимоотношений окажутся существенными. Предложения знакомых и коллег могут отвлечь от споров. Увлекшись небольшим совместным делом, вы с пользой проведете время, выкроив минуту для заботы о здоровье. Профилактические процедуры и посещение спа–салона восстановят душевное равновесие и здоровье.

Дева. Распорядитесь временем с умом. Перегрузив себя работой, учебой и деловым общением, вы нарушите привычный образ жизни, что отразится на здоровье не лучшим образом. Считая важными любую полученную работу и сообщения, вы запутаетесь и потонете в рутине нескончаемых дел. Выбрав дела, которые способствуют развитию дела и карьерному росту, вы избежите хаоса. Лишь развлекательные поездки, свидания или семейный досуг пойдут на пользу как настроению, так и отношениям.

Весы. Тяга к финансовым сделкам и покупкам под влиянием атмосферы азарта может привести к существенным растратам и возникновению долгов. Легкие деньги, несмотря на свою видимую доступность, вряд ли окажутся в вашем кошельке. Займитесь обучением. Полученные знания станут вашим источником доходов и дальнейшего развития. Пойдет на пользу общение с деловыми партнерами издалека. Досуг лучше всего провести дома в окружении домочадцев. Развлечения в кафе или торговых центрах окажутся накладными.

Скорпион. Домочадцы и деловые партнеры склонны по любому поводу устраивать длительные споры, упорно настаивая на своем. Попытка переубедить может обернуться противостоянием, ускоряя реализацию намерений. Тактично уклонившись от обсуждения спорных вопросов, вы выиграете время, что обеспечит вам победу. Пока домочадцы выстраивают стратегии, вы сможете найти дополнительные источники доходов и пополнить казну. Загородные развлекательные поездки пойдут на пользу отношениям.

Стрелец. Контролируйте время, которые вы тратите на общение и пребывание в соцсетях. Погрузившись в мир информации и развлечений, вы рискуете не выполнить важную работу и пропустить важное сообщение. Пытаясь наверстать упущенное, вы можете попасть в дорожно–транспортное происшествие либо получить травму на работе. Уделив достаточно внимания полученным предложениям, вы не упустите возможность заключить выгодное соглашение, пополнить казну и совершить нужные покупки.

Козерог. Продолжайте работу в той сфере, которая вам знакома, а заработанные деньги не спешите тратить. Увлекшись покупками или финансовыми вложениями в рискованные активы под влиянием заманчивых предложений, вы можете лишиться и денег, и работы, которая останется без внимания. Развлечения и амурные похождения также могут облегчить кошелек. Устройте домочадцам и любимому человеку загородные поездки. Катание на санках и лыжах, игра в снежки и прочие зимние забавы доставят минуты радости и веселья.

Водолей. Увидев в домочадцах причину просчетов и преграду вашим действиям, вы усложните отношения в доме длительными спорами. Оставьте домочадцев в покое, вряд ли они помогут делу, даже если во всем согласятся с вами. Решительно претворяйте в жизнь задуманное, не перекладывая на домочадцев часть работы и ответственности. Удачное стечение обстоятельств поможет достичь успеха, а полученные деньги исполнят небольшое желание, что порадует вас и дорогих сердцу людей.

Рыбы. Слухи, интриги не настолько существенны, как вам кажутся. Пребывая в тревоге и сомнениях, вы можете совершить опрометчивые шаги, усложняя жизнь поездками и ссорами как с друзьями, так и родственниками. Принимая предложение коллег, вы сможете выбраться из трясины тревог, осуществив непродолжительный, но интересный проект. Уделите время развитию своего дела, а также преобразованиям в доме. Полученный результат вдохновит на новые свершения.

Астролог Андрей Рязанцев