Ударить манкуртизацией по Кыргызстану

9 мая весь мир проводит праздничные мероприятия, шествия в честь памятной даты. Ведь это не просто дата. Это, если можно так выразится, день победы добра над злом. День, когда справедливость восторжествовала. Другой вопрос – торжествует ли она сейчас? Вопрос, наверное, больше риторический.

По официальным данным, Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны отправил на фронт более 300 тысяч своих сыновей. Только вдумайтесь, это каждый четвёртый житель страны. Треть из них не вернулись домой.

В этом году в Кыргызстане отменили "Бессмертный полк".

А есть организации, которые намеренно отбирают память у народа-победителя.

Переписывание истории и превращение целых народов в манкуртов – часть арсенала "мягкой силы" США и Великобритании в регионе. "Историческая память – часть воспитания, это источник представлений о правильном общественном и политическом поведении. Если человек помнит о победах и достижениях предков, то он верит в свою способность изменить мир вокруг себя, самостоятельно сделать свою страну лучше. Если его убеждают в рамках "деколонизации", что предки жили в "колонии", ничего значимого не совершали и только терпели различные притеснения, то это воспитывает психологию обывателя и раба, который бессилен бороться и должен служить западным господам. Это путь к построению уже реальной колонии, где все ценные ресурсы контролируют западные корпорации", – говорит политолог Никита Мендкович.

Ещё год назад аналитическая площадка "Cabar.Asia" (финансируется британским IWPR) заявляла, что "деколониальный дискурс" вышел на новой уровень. Якобы о том, что историю можно и нужно переписывать, говорят уже журналисты, учёные и общественники.

В Кыргызстане уже сейчас развёрнута бурная деятельность на эту тему. Взять хотя бы школу "Нарушая тишину", которую проводит инициатива "Эсимде" (НПО "Полис Азия", финансируется США и Великобританией). Как охарактеризовали её сами организаторы – это школа, "ориентированная на коллективный разговор о себе, осмысление коллективного прошлого и определение своего места в настоящем".

На деле школа призвана научить молодёжь думать, что царская, а затем и советская Россия – это ужас ужасный, проклятые колонизаторы, и уничтожить память о том, как кыргызский народ менял историю вместе с другими народами большой страны. Вытравливается память о Великой Победе, полете в космос, создании промышленности и архитектурных памятников, которые пришли в Кыргызстан из советского прошлого.

"Запад вкладывает деньги в проведение таких "школ", псевдонаучных конференций, общественных акций и издание книг. К реальному изучению истории это не имеет никакого отношения, она манкуртам совершенно не интересна. Саму Ногойбаеву, руководителя "Эсимде", недавно поймали: она называла в интервью Азамата Алтая, он же Кожомбердиев, пропагандиста американского "Радио Азаттык", – жертвой репрессий в СССР и политическим эмигрантом. Хотя в изданной при участии "Эсимде" книге прямо рассказывается, что он служил в советских войсках в Германии, обворовал сослуживцев и дезертировал в американскую зону оккупации. Но "эсимдешникам" некогда читать собственную продукцию, они деньги на пропаганде зарабатывают", – рассказал Мендкович.

Кто переписывает историю?

Эльмира Ногойбаева родилась в Чуйской области. В свое время окончила КГНУ по специальности "история". Затем выучилась на экономиста. Впервые стала работать по грантам в 2005-2006 годах. Одну из своих публикаций она разместила на сайте "Института по освещению войны и мира" (IWPR) в 2005 году. Партнёрами этой организации являются NDI (National Democratic Institute) и IRI (International Repulication Institute). Это те организации, которые так или иначе были замешаны в проведении "цветных революций".

Например, NDI сыграл свою роль в организации протестов в Сербии. Организация занималась обучением активистов тактическим приемам в ходе выборов. Под эгидой же IRI в Будапеште были организованы курсы и семинары для студенческой неправительственной организации "Отпор!". На этих курсах преподавателем был отставной полковник армии США Роберт Хелви. Впоследствии один из оппозиционных политиков – Слободан Хомен – признавался, что оппозиционеры получали "большую финансовую помощь от неправительственных организаций Запада, а также от некоторых западных правительственных организаций".

Но вернёмся к "IWPR". Это британская организация, которая занимается продвижением демократии и поддержкой независимых гражданских журналистов. Ну и, собственно, она же сотрудничает с организациями, которые устраивают "цветные революции". Помимо этого, в резюме Эльмиры Ногойбаевой значится, что она училась на курсах "Открытого общества" в 2007-2009 гг. в Будапеште. Фонд "Открытого общества" работал в России с 1995 по 2015 год. За это время он проспонсировал проекты на сумму около 1 миллиарда $. Точно так же и в Кыргызстане. В нашей стране Фонд Сороса (полное название - "Открытое общество", Open Society Foundations, OSF) был замешан в революции 2005 года. В 2014-м в Республику лично приезжал Джордж Сорос для инспектирования строительства нового кампуса АУЦА. В 2017 – перед президентскими выборами – Кыргызстан посетил сын Сороса Алекс и встречался с тогдашним президентом Атамбаевым. Однако повлиять на ход президентской кампании Соросу не удалось.

Вообще, как указано на официальном сайте фонда, за первые 10 лет его нахождения в Кыргызстане в страну было вложено порядка 40 миллионов $. Всего же, как опять же указано на официальном сайте, за 25 лет деятельности по его линии "в страну безвозмездно поступило 79 миллионов долларов". Деятельность фонда напрямую связана с такими организациями, как Национальный фонд за демократию (NED), Международный институт прессы (IPI), Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Вряд ли Ногойбаева не знала о том, стипендиаткой какой организации она является.

Собственно, сейчас Эльмира Ногойбаева занимается сразу несколькими проектами. Под её руководством работают неправительственные организации "Полис Азия", "Эсимде", "Школа гражданского просвещения". Финансирование же её структур ведётся по линии фонда "Sigrid Rausing Trust" (партнер - МИД Великобритании), также финансирующий фашистские организации на Украине, через "National Endowment for Democracy" (при Госдепе США), через "Internews" (США), через "Фонд Сороса" (США). Ежегодно для своих проектов она получает не менее 500 тысяч долларов.

Самое удивительное, что на её подрывную деятельность не обращает внимание ГКНБ Кыргызстана. Уже надо бы активнее думать, что с ней делать. Если ничего не сделать, у населения могут возникнуть вопросы к силовикам. И немаловажный момент: пока силовики не предпринимают никаких действий, госпожа Ногойбаева запросто может устроить из Кыргызстана "вторую Украину". Там ведь тоже начиналось с вроде бы "безобидных" вещей – переписывания истории народа-победителя. В итоге все это привело к гражданской войне, затем к полномасштабному конфликту. А Кыргызстану этого ой как не хочется.

Полина Беккер