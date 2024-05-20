МВД предотвратило эскалацию конфликта в Бишкеке

Каждое громкое общественно-политическое событие (особенно негативное) наводит на определенные размышления и заставляет сделать определенные выводы. Выводы каждый делает такие, которые ему наиболее выгодны. Вот и инцидент с иностранными студентами вызвал реакцию неоднозначную.

Одни посчитали, что этот конфликт – о том, что Кыргызстану необходимо срочно менять миграционную политику. Другие усмотрели в нем плохую работу кыргызских правоохранительных органов. Третьи и вовсе выдвинули обвинение властям. У нас такая либерально-оппозиционная традиция: из каждого события раздувать революционную ситуацию и кричать "кетсин" в адрес президента и его окружения. Каждый оппозиционер в таких случаях утверждает: "Был бы я главой государства – ничего подобного не произошло бы". А вот не факт!

Уже очевидно, что провокаторы из этих лиц стремились раздуть из этого бытового конфликта чуть ли не очередную революцию. Поэтому и старались как можно больше распространить свои необоснованные обвинения в адрес властей и, особенно, сотрудников МВД. Они, милиционеры, конечно, не идеал и не эталон, но в данной конкретной ситуации сработали четко и гладко. Участники драки из граждан Египта были сразу задержаны и позже отпущены под домашний арест. Самое же главное – милиция защитила студентов из Пакистана, которые к данному конфликту не имели никакого отношения. Улицы Бишкека и особенно территорию возле студенческого общежития начали патрулировать милиционеры и дружинники.

Представим на минуту, что было бы, если бы "менты" начали без лишних разговоров разгонять толпу "митингующих" силовыми методами. Они, "митингующие", и так были основательно подогреты третьими силами. По словам генерала Ташиева, в толпе были явные провокаторы, кое-кто – с оружием. Еще больше провокаторов сидело в соцсетях и науськивало народ против силовиков и властей. В такой ситуации решительные действия милиции обернулись бы воплями "Наших бьют! Менты защищают иностранцев и избивают кыргызов!" - а дальше все по неоднократно обкатанному сценарию. Многотысячная толпа движется на "Белый дом"… И так далее.

Так что сколько кыргызскую милицию ни ругай, а похвалить ее все же придется. Международный конфликт, грозивший вылиться в поистине массовые беспорядки, был аккуратно погашен в зародыше. Без доведения ситуации до кровопролития и многочисленных жертв.

Какие уроки следует извлечь из этого ночного происшествия?

Первый (и самый важный): мы снова проигрываем информационную войну. "Мы" - это не только первые лица государства, но и, в конечном счете, весь адекватный Кыргызстан. Еще ничего не было ясно – кто с кем и из-за чего подрался, кто в чем конкретно виноват и кого надо наказать. А интернет-ресурсы (и отечественные, и зарубежные) уже стали пугать весь мир "ночным кыргызстанским кошмаром". В Бишкеке якобы повсеместные погромы, активные выступления против руководителей государства… Прямо по популярной поговорке: "Ад и Пакистан". Более-менее официальные СМИ и неофициальные блогеры прямо-таки соревнование устроили: кто выложит в Сеть самую страшную страшилку.

О том, как соцсети в считанные минуты собирали в восточной части Бишкека агрессивно настроенную молодежь, - говорить не будем. Это и так ясно и очевидно. Бойцы информационного фронта свое дело знают. Официальный Кыргызстан за ними явно не поспевает.

Почему? Вероятно, потому что нет у наших силовиков единого информационного центра. Нет структуры наподобие украинского ЦИПсО, которая отслеживала бы, распознавала и вовремя перехватывала фейковую информацию, своевременно вбрасывая контринформацию – грамотную, взвешенную, аргументированную и исчерпывающую, чтобы не оставалось разночтений и разногласий.

Кто прав, а кто виноват в отдельно взятом кыргызско-иностранном конфликте? Что это было – "бытовуха" или целенаправленная провокация? Кто такие потенциальные погромщики – обычные хулиганы, которые сами по себе, или за ними стоят некие кукловоды? Почему в некоторых источниках их называют "митингующими" (митинг – это уже явление политическое)? Кому был выгоден этот инцидент и какие цели преследовал этот выгодополучатель?

Вот и еще один урок: каждое событие такого рода, раскачивающее и подтачивающее государственные устои, выгодно, в первую очередь, криминалу. Который Камчыбек Ташиев частью извел под корень, частью загнал в укрытие, но который в любой подходящий момент может оттуда вылезти и начать беспредельничать.

Выгодно это и оппозиции, которая, увы, в большинстве своем по-прежнему тесно связана с разными "нехорошими" элементами. Чем тяжелее приходится власти, тем лучше себя чувствуют ее противники. Многие из них только и ждут возможности половить рыбу в мутной воде.

И еще одно. Официальные лица, представляющие то или иное государство на мировой арене, обязаны соблюдать честь и достоинство, чтобы не выглядеть жалкими и не подставлять себя и страну. Глава МИД Пакистана Исхак Дар примерно так себя и повел: заявил, что инцидент произошел по недоразумению, подчеркнул, что случившееся не было направлено против Пакистана, который с Кыргызстаном связывают крепкие братские отношения.

И тут же свою позицию высказал замглавы кабмина Эдиль Байсалов, обратившийся к пакистанским друзьям со словами извинений и сочувствия. Назвал тех, кого некоторые называют "митингующими", кучкой хулиганов, а их действия – преступными…

Обозначил, в общем, приоритеты и расставил "диагнозы", не дожидаясь завершения расследования. Самолично назначил виновных, непрошено извинился за них от имени всего кыргызского народа. С его точки зрения, это, наверное, называется дипломатией. А на самом деле – это непонятное и неприятное заискивание перед иностранцами. "Бездействовавшие" сотрудники МВД поступили честнее, мудрее и дальновиднее.