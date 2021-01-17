Погода
$ 84.56 - 84.86
€ 102.30 - 103.00

Российские ученые открыли в Кыргызстане древнюю островную дугу

228  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного коллектива обнаружили в горах Тянь-Шаня специфический комплекс горных пород. Они, как сообщают в СПбГУ, образовались в кембрийском океане примерно 500 миллионов лет назад.

Результаты исследования, которое поможет больше узнать о геологической истории этого региона, опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.

"Изучать геологию Средней Азии ученые СПбГУ начали еще в середине прошлого столетия. Многолетние исследования и богатый полевой опыт позволили создать в университете ведущую мировую научную школу по геологии Тянь-Шаня. Сегодня работы продолжаются при активном сотрудничестве с учеными со всего мира", - отмечают в этом ведущем российском вузе.

Одно из последних открытий международного коллектива – находка специфического комплекса горных пород, которые характерны для современных океанических островных дуг. Породы этого комплекса, найденные в горах "Сонкультау" в Кыргызстане, образовались в кембрийском океане примерно 500 миллионов лет назад. Это подтверждается находкой адакитов – горных пород, впервые описанных на острове Адак, входящем в состав Алеутской островной дуги в северной части Тихого океана.

"Изучение условий образования древних пород необходимо не только для лучшего понимания геологической истории региона. Это важно знать и для более практических целей, особенно учитывая, что с адакитами часто связаны крупные рудные месторождения, примером которых, в частности, являются знаменитые месторождения меди и золота в Чили", – отметил руководитель исследовательской группы, доцент СПбГУ Дмитрий Конопелько.

Необычный состав гранитов Сонкультау привлек внимание ученых еще во время проведенных в 2007 году работ по региональному картированию. По словам профессора Раймара Зельтманна, директора Центра исследований Средней Азии при Музее естественной истории в Лондоне, это заставило провести дополнительные исследования, в результате которых были открыты неизвестные ранее фрагменты островодужного комплекса. Профессора Джохан Де Граве из Университета Гента в Бельгии и Стийн Глори из Университета Аделаиды в Австралии участвовали в полевых работах в горах Тянь-Шаня. Аналитические измерения и обработку полевых данных провели научный сотрудник Новосибирского университета Инна Сафонова и Алла Долгополова из лондонского Музея естественной истории в лабораториях университета Гонконга под руководством профессора Мин Суна.

Находка неизвестных ранее фрагментов древней островной дуги в кыргызском Тянь-Шане – только одно из недавних открытий, сделанных в рамках текущих проектов и гранта Минобрнауки РФ, направленных на расшифровку структур Центрально-Азиатского складчатого пояса, который является одной из самых крупных древних горных систем на Земле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396245
Теги:
наука, Россия, археология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  