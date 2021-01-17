Российские ученые открыли в Кыргызстане древнюю островную дугу

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного коллектива обнаружили в горах Тянь-Шаня специфический комплекс горных пород. Они, как сообщают в СПбГУ, образовались в кембрийском океане примерно 500 миллионов лет назад.

Результаты исследования, которое поможет больше узнать о геологической истории этого региона, опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.

"Изучать геологию Средней Азии ученые СПбГУ начали еще в середине прошлого столетия. Многолетние исследования и богатый полевой опыт позволили создать в университете ведущую мировую научную школу по геологии Тянь-Шаня. Сегодня работы продолжаются при активном сотрудничестве с учеными со всего мира", - отмечают в этом ведущем российском вузе.

Одно из последних открытий международного коллектива – находка специфического комплекса горных пород, которые характерны для современных океанических островных дуг. Породы этого комплекса, найденные в горах "Сонкультау" в Кыргызстане, образовались в кембрийском океане примерно 500 миллионов лет назад. Это подтверждается находкой адакитов – горных пород, впервые описанных на острове Адак, входящем в состав Алеутской островной дуги в северной части Тихого океана.

"Изучение условий образования древних пород необходимо не только для лучшего понимания геологической истории региона. Это важно знать и для более практических целей, особенно учитывая, что с адакитами часто связаны крупные рудные месторождения, примером которых, в частности, являются знаменитые месторождения меди и золота в Чили", – отметил руководитель исследовательской группы, доцент СПбГУ Дмитрий Конопелько.

Необычный состав гранитов Сонкультау привлек внимание ученых еще во время проведенных в 2007 году работ по региональному картированию. По словам профессора Раймара Зельтманна, директора Центра исследований Средней Азии при Музее естественной истории в Лондоне, это заставило провести дополнительные исследования, в результате которых были открыты неизвестные ранее фрагменты островодужного комплекса. Профессора Джохан Де Граве из Университета Гента в Бельгии и Стийн Глори из Университета Аделаиды в Австралии участвовали в полевых работах в горах Тянь-Шаня. Аналитические измерения и обработку полевых данных провели научный сотрудник Новосибирского университета Инна Сафонова и Алла Долгополова из лондонского Музея естественной истории в лабораториях университета Гонконга под руководством профессора Мин Суна.

Находка неизвестных ранее фрагментов древней островной дуги в кыргызском Тянь-Шане – только одно из недавних открытий, сделанных в рамках текущих проектов и гранта Минобрнауки РФ, направленных на расшифровку структур Центрально-Азиатского складчатого пояса, который является одной из самых крупных древних горных систем на Земле.