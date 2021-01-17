Интерпол предупредил о последствиях при пользовании утерянных документов

НЦБ Интерпола в КР предупреждает граждан о негативных последствиях в стране пребывания при использовании недействительных (утерянных) документов.

"Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в Кыргызской Республике информирует, что одной из мер по борьбе с преступлениями страны-члены МОУП-Интерпол (Международная организация уголовной полиции) считают контроль со стороны пограничных и полицейских служб за использованием недействительных проездных документов и паспортов", - передает сообщение пресс-служба МВД КР.

В этой связи Министерство внутренних дел Кыргызской Республики обращает внимание граждан КР на следующее:

- Использование заграничного паспорта или ID-карты, ранее заявленного как утраченный, неприемлемо и неразумно.

- если вы ранее заявляли об утрате заграничного паспорта или ID-карты, но потом вновь обнаружили его, ни в коем случае не используйте утерянные документы для поездок.

- информация, полученная из Государственной регистрационной службы при ПКР об утерянном или похищенном загранпаспорте и ID-карты гражданина Кыргызской Республики, направляется во все страны-члены МОУП-Интерпол.

- в случае попытки въезда на территорию иностранного государства по таким документам, предъявитель не сможет пересечь границу, а также будет задержан пограничной службой для выяснения обстоятельств.

"Все негативные административно-правовые последствия, материальные и моральные издержки, которые претерпевает гражданин, оказавшийся в данной ситуации, в первую очередь могут быть вызваны его легкомысленным поведением. Граждане обязаны иметь подлинный документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство", - заявляют в ведомстве.