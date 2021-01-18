Откуда брать электричество для электромобилей

Одним из основных аргументов сторонников электромобилей является довод о том, что их распространение уменьшит вредное воздействие на окружающую среду. Однако при этом мало кто задумывается о том, откуда возьмется колоссальное количество электроэнергии, необходимой на поддержание огромного парка электрокаров.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 1,2 млрд. машин, но, скорее всего, их даже больше. По замыслу сторонников "чистого" транспорта, все они должны быть переведены на электричество. Среднее количество энергии, требующееся авто с электромотором на преодоление 100 км пути, составляет 20 кВтlч.

Согласно приблизительным подсчетам, мировой пробег автомобилей без учета грузовиков превышает 25 млрд. км. Чтобы проделать этот путь, электромобилям понадобится 5000 миллиардов киловатт электричества.

Цифра огромная: для производства такого объема энергии понадобится либо около 450 атомных станций, либо 400 электростанций, использующих уголь, либо 4000 гидроэлектростанций.

Существуют также возобновляемые источники энергии, однако, невзирая на огромную работу, проводимую в этом направлении, за счет ветра реально получить порядка 77 млрд. кВт в год, за счет солнца - 38 млрд. Более того, эти источники энергии не являются бесперебойными, поэтому все равно используется подстраховка в виде угля.

Можно предположить, что с учетом возрастающей популярности электрокаров для выработки требуемого объема электроэнергии будут задействованы все доступные способы, ибо альтернативные варианты не в состоянии в полной мере удовлетворять растущим потребностям.

Частично решить проблему способен гибридный транспорт, однако основное инвестирование направлено именно на полностью электрические модели.

Более логичным было бы сделать акцент на гибридные авто, в которых во время движения на бензине или дизельном топливе батарея подзаряжалась, что уменьшило бы нагрузку на электросеть, что, в свою очередь, привело бы к уменьшению зависимости от электростанции и от необходимости постройки новых.

Защитники природы, ратующие за полный отказ от применения ископаемого горючего, зачастую не берут во внимание проблемы производства электрической энергии, которые обязательно дадут о себе знать.

Нельзя упускать из внимания и такой факт, как необходимость утилизации выработавших свой ресурс аккумуляторов. Кроме того, для их производства требуются кобальт, литий и никель, добыча которых увеличивается. Помимо этого, нет никаких гарантий, что утилизация батарей будет осуществляться должным образом.

Но в ближайшее время все эти проблемы вряд ли приобретут острый характер, поскольку внедрение электрокаров и замена транспорта с ДВС будет происходить не так стремительно, как того хотелось бы сторонникам движения.

Поэтому увеличение количества электромобилей нужно приветствовать, так как оно приводит к уменьшению уровню шума и загрязнения воздуха в городах, однако нельзя забывать и о том, что пока основную долю электроэнергии производят станции, работающие на угле, оказывающие существенную нагрузку на окружающую среду.

Автор: Леонид Владимиров