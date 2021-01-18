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Балбак Тулобаев: Тариф на проезд в маршрутках Бишкека будем поднимать с мая

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- Оксана Гут
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Тариф на проезд в маршрутках Бишкека будет повышен. К концу года он составит 15 сомов. Об этом сказал и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

Сегодня с утра некоторые водители маршруток не вышли на работу, устроив забастовку из-за низких, по их мнению, тарифов. Градоначальник призвал общественный транспорт вернуться на линии.

Он со своей странице в Facebook обратился к перевозчикам, отметив, что этот вопрос требует времени.

"Мы готовы повысить тариф на проезд в маршрутках. Но нельзя требовать это сделать немедленно. Мы вас понимаем, но и вы поймите людей. Из-за пандемии был кризис и нужно исходить из положения граждан. (...) Чтобы людям не было трудно будем поднимать сначала на 2-3 сома, до конца года сделаем 15 сомов", - сказал Тулобаев.

Он также напомнил, что есть процедура принятия такого решения - нужно согласовать повышение тарифов с Минэкономом и после только вынести вопрос на обсуждение Бишкекского горкенеша. Поэтому, скорее всего, повысить тариф можно будет лишь в мае.


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URL: https://www.vb.kg/396250
Теги:
забастовка, маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, мэрия
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