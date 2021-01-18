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Пассажир напал на таксиста и угнал авто. Подозреваемый задержан

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- Екатерина Улитина
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Оперативники ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.

Сообщается, что днем 13 декабря в дежурную часть поступило сообщение о нападении на таксиста. Пострадавший мужчина 1994 года рождения рассказал, что на него напал клиент в селе Нижняя Ала-Арча. Приехав на место назначения, мужчина примерно 30-35 лет без причины напал на таксиста и несколько раз ударил его предметом похожим на отвертку. После этого завладел мобильным телефоном и угнал автомашину на которой скрылся в неизвестном направлении.

Позже машину нашли недалеко от села Маевка. Сотрудники милиции предприняли ряд дальнейших следственных и оперативных мероприятия, в результате которых удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался Б.Б.. 1990 года. Его задержали в одном из сел Таласской области.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Бишкеке. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/396253
Теги:
грабеж, Кыргызстан, такси
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