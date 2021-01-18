В DarkNet попала переписка об афере утверждении вакцины Pfizer-BioNTech

В даркнет попала переписка - конфиденциальные документы Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС), раскрывающая близкие к афере подробности об утверждении вакцины Pfizer-BioNTech.

Французской "Ле Монд" удалось получить доступ к некоторым из них, письма изучила команда европейских журналистов.

Согласно документам, ЕАЛС столкнулся с мощным давлением и необходимостью признать вакцину до нового года, хотя с препаратом имелись проблемы.

Еще в ноябре европейское агентство сформулировало три "основных возражения" против этой вакцины:

отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок; нехватку данных о коммерческих партиях вакцины; и, самое главное, факт выявления качественных различий между коммерческими партиями и теми, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Именно последний пункт вызывал наибольшее беспокойство исследователей, занимавшихся оценкой качества вакцины.

Так, при переходе от стадии клинических испытаний к стадии коммерческого производства пришлось изменить процесс производства, а также вложиться в новые заводы и другие мощности. Все эти изменения объясняют различия в точном составе вакцин, в частности снижение уровня целостности РНК - важнейшего элемента вакцины, способствующего после его введения в клетки выработке спайк-протеина вируса. Именно он "учит" иммунную систему распознавать этот патоген и нейтрализовывать его.

Целостность РНК в вакцинах, использовавшихся в ходе клинических испытаний, составляла 69%-81%, то есть, это была полная цепочка, позволявшая сформировать спайк-протеин. В данных же, полученных из партий на новых производственных линиях, отражались более низкие показатели: в среднем, 59%. В некоторых партиях его содержание падало до 51%-52%. Это был "камень преткновения", сообщили в ЕАЛС 23 ноября.

Между тем СМИ появляются всё новые данные о проблемах у пациентов после применения вакцины Pfizer.

Например, прививка вакциной Pfizer-BioNTech от коронавируса стала причиной лицевого паралича у 13 жителей Израиля. Такую информацию предоставили в минздраве страны.

А вот в Нидерландах около ста человек рассказали о побочных действиях препаратов компаний Pfizer и BioNTech.

В том числе речь шла о возникновении аллергии после вакцинации. Руководитель местного центра Lareb, который исследует побочные эффекты, заявила, что в двух случаях были выявлены сильные аллергические реакции. Согласно ожиданиям нидерландских медиков, доля пациентов с побочными эффектами составит 20-25 человек на каждые десять тысяч прививок.

Еще более пессимистические данные приводит федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System. В базу попадают отчеты медицинских учреждений, комментарии пациентов и их близких родственников. Согласно отчетам, 55 смертей зафиксированы среди людей, получавших вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

В некоторых случаях пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. В Колорадо 66-летний мужчина из дома престарелых чувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати после прививки. Следующим утром он был обнаружен в постели "неподвижным, бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта". К тому моменту он уже не дышал и у него не было пульса.

В других случаях смерть фиксировалась спустя несколько часов после вакцинации, сообщает The Epoch Time.