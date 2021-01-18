Погода
$ 84.50 - 84.81
€ 102.30 - 103.00

В DarkNet попала переписка об афере утверждении вакцины Pfizer-BioNTech

13  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В даркнет попала переписка - конфиденциальные документы Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС), раскрывающая близкие к афере подробности об утверждении вакцины Pfizer-BioNTech.

Французской "Ле Монд" удалось получить доступ к некоторым из них, письма изучила команда европейских журналистов.

Согласно документам, ЕАЛС столкнулся с мощным давлением и необходимостью признать вакцину до нового года, хотя с препаратом имелись проблемы.

Еще в ноябре европейское агентство сформулировало три "основных возражения" против этой вакцины:

  1. отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок;
  2. нехватку данных о коммерческих партиях вакцины;
  3. и, самое главное, факт выявления качественных различий между коммерческими партиями и теми, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Именно последний пункт вызывал наибольшее беспокойство исследователей, занимавшихся оценкой качества вакцины.

Так, при переходе от стадии клинических испытаний к стадии коммерческого производства пришлось изменить процесс производства, а также вложиться в новые заводы и другие мощности. Все эти изменения объясняют различия в точном составе вакцин, в частности снижение уровня целостности РНК - важнейшего элемента вакцины, способствующего после его введения в клетки выработке спайк-протеина вируса. Именно он "учит" иммунную систему распознавать этот патоген и нейтрализовывать его.

Целостность РНК в вакцинах, использовавшихся в ходе клинических испытаний, составляла 69%-81%, то есть, это была полная цепочка, позволявшая сформировать спайк-протеин. В данных же, полученных из партий на новых производственных линиях, отражались более низкие показатели: в среднем, 59%. В некоторых партиях его содержание падало до 51%-52%. Это был "камень преткновения", сообщили в ЕАЛС 23 ноября.

Между тем СМИ появляются всё новые данные о проблемах у пациентов после применения вакцины Pfizer.

Например, прививка вакциной Pfizer-BioNTech от коронавируса стала причиной лицевого паралича у 13 жителей Израиля. Такую информацию предоставили в минздраве страны.

А вот в Нидерландах около ста человек рассказали о побочных действиях препаратов компаний Pfizer и BioNTech.

В том числе речь шла о возникновении аллергии после вакцинации. Руководитель местного центра Lareb, который исследует побочные эффекты, заявила, что в двух случаях были выявлены сильные аллергические реакции. Согласно ожиданиям нидерландских медиков, доля пациентов с побочными эффектами составит 20-25 человек на каждые десять тысяч прививок.

Еще более пессимистические данные приводит федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System. В базу попадают отчеты медицинских учреждений, комментарии пациентов и их близких родственников. Согласно отчетам, 55 смертей зафиксированы среди людей, получавших вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

В некоторых случаях пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. В Колорадо 66-летний мужчина из дома престарелых чувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати после прививки. Следующим утром он был обнаружен в постели "неподвижным, бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта". К тому моменту он уже не дышал и у него не было пульса.

В других случаях смерть фиксировалась спустя несколько часов после вакцинации, сообщает The Epoch Time.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396257
Теги:
вакцина, ВОЗ, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  