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В парке "Ынтымак" украсят панно в этническом стиле

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- Екатерина Улитина
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Специалисты МП "Бишкексвет" готовят новый арт-объект в этническом стиле в новом парке "Ынтымак-2". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Сейчас многофигурный барельеф находится в процессе создания. Это настенное панно изготовлено для амфитеатра, которое выполнено из гипса. 

Специалисты уже установили металлические конструкции для посадочных мест в театре. Ведутся работы по обшивке металлической инсталляции "Юрты" натуральными камнями.

Также мы установили 150 опор наружного освещения, изготовленные в нашем цехе, 170 светильников с хорошей светоотдачей, которая светит теплым желтым светом.

Ведутся работы и над фонтаном, мы уже изготовили пятиметровую металлоконструкцию в виде национального музыкального инструмента коомуз, которая скоро будет установлена в парке. 

Мэрия Бишкека отмечает, что горожане могут обращаться по вопросам уличного освещения по телефону: (0312) 46-30-89, 57-63-51, также можно оставить заявку, написав через WhatsApp по номеру: 0777 902-115, 0702 805-756.


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URL: https://www.vb.kg/396259
Теги:
искусство, парк, Бишкек
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