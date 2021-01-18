В Мордовии начинается суд над местным жителем, убившим кыргызстанца

В Республике Мордовия начинается судебный процесс над 33-летним жителем поселка Торбеево. Он обвиняется в убийстве 56-летнего гражданина Кыргызстана, вместе с которым работал на здешнем мясокомбинате.

Трагедия произошла в ночь на 6 ноября 2020 года. По версии следствия, тогда между обоими работниками в коридоре мясокомбината произошла словесная перепалка. В ходе нее один ударил другого, а им оказался кыргызстанец, в лицо. Тот ударился о стену, а затем упал на кафельный пол. Ему была вызвана скорая помощь. Однако, подъехавшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Он, согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, скончался от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело в отношении задержанного работника было возбуждено по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Свою причастность к случившемуся обвиняемый не отрицает. Однако утверждает, что у него не было намерения лишать жизни оппонента, все произошло случайно.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.