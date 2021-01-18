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Алишер Ташматов: Нельзя все время жить за счет помощи других государств

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- Виктория Гунгер
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После очередного государственного переворота прошло уже три месяца. Но важно, чтобы менялись не только лица во властных структурах, но и методы работы. Об этом в рамках онлайн-конференции: "Выборы 2021. Каких решений ждет молодежь от новой власти?" сообщил председатель международного общественного объединения "Люди Мира" Алишер Ташматов.

Он отметил, что нам нужно создавать свои проекты, которые смогли бы вывести нашу страну на новый уровень.

- Все время жить за счет помощи других государств нельзя. Необходимо решать вопрос продовольственной безопасности. Сейчас дискомфорт испытывают и производители, и потребители. Новое руководство страны, надеюсь, решит эти проблемы, - подчеркнул Ташматов.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/396272
Теги:
гуманитарная помощь, Кыргызстан, Помощь, власть
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