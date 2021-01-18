В честь депутата Камчыбека Жолдошбаева назвали улицу

В честь депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева назвали улицу в одном из сел в Нарынской области. Фотографию с табличкой разместили пользователи социальных сетей.

Название улицы в честь депутата произошло уже некоторое время назад. По крайней мере данные об улице Камчыбека Жолдошбаеве внесены в адресный регистр КР.

Улица находится в селе Кызыл-Туу в Ат-Башынском районе Нарынской области.

Отметим, Камчыбек Жолдошбаев запомнился многим после того, как заявил, что ему стыдно смотреть на коллег, которые приезжают в Белый дом на общественном транспорте. При виде них он натягивает шапку.

Известно, что семье депутата принадлежит ТЦ "Беш-Сары" на Ошском рынке, месторождение угля в Нарынской области, микрокредитная компания и аптека. Кроме того журналисты писали о его роскошном доме, построенном на участке 2,5 га и украшенном пальмами.

При этом в официальных декларациях Камчыбек Жолдошбаев указывал, что зарабатывает порядка 800 тысяч сомов в год. В Налоговой службе обещали проверить имущество депутата. Однако о результатах проверки пока ничего не известно.