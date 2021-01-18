"Расходы на продукты, лекарства и ЖКХ не должны превышать доходы граждан"

Созданию мощного государственного сектора экономики позволит национализация стратегических отраслей: систем электроснабжения и связи, горнорудной промышленности, банковской системы. Об этом в рамках онлайн-конференции: "Выборы 2021. Каких решений ждет молодежь от новой власти?" сообщил гражданский активист Амантур Манапбаев.

По его словам, это позволит снизить зависимость Кыргызстана от иностранного капитала.

Манапбаев также отметили, что за последние несколько месяцев в Кыргызстане выросли цены на товары первой необходимости.

- В то же время, из-за пандемии, реальные доходы граждан снизились. Государство обязано контролировать этот процесс. И должно срочно взять под контроль этот процесс. Расходы на продукты, лекарства, топливо и услуги ЖКХ не должны превышать наши доходы! Новому главе государства необходимо решить этот вопрос, - подчеркнул Манапбаев.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".