Назаралиев предложил гражданам КР совместно обсудить выращивание конопли

Общественный деятель и доктор медицинских наук Женишбек Назаралиев в соцсетях задается вопросом: почему марихуана запрещена, а алкоголь, табак и кофе нет.

"В 1990-х годах я посетил около 50 стран мира на пяти континентах – от Африки до Латинской Америки. В США и Австралии, в Иране и Малайзии, в Таджикистане и Колумбии мне рассказывали об одном и том же – как правительства успешно борются с наркотиками и наркоманией. При этом мне не раз приходилось задавать простой вопрос: "Почему алкоголь – один из самых страшных наркотиков на Земле – разрешен почти везде, как и табак, от употребления которого умирают 5 млн человек в год, а марихуана – с 1961 года запрещена Конвенцией ООН "О наркотических средствах"", - пишет он.

По его словам, никто не мог дать ему внятного ответа на этот вопрос.

Между тем, как отмечает нарколог, за 30 лет врачебной практики он вылечил более 18 тыс. пациентов с наркотической зависимостью. И только 5-7 случаев были связаны с употреблением марихуаны.

Доктор Назаралиев предложил кыргызстанцам поговорить на тему демонизации марихуаны, о том, что за этим стояло и стоит до сих пор.

"Давайте выясним, продолжает ли кыргызское общество мыслить старыми стереотипами или имеет свое мнение по этому вопросу? Некоторые комментаторы пишут, что наш народ еще не готов к таким переменам. А наши соседи, узбеки и казахи, которые начали выращивать техническую коноплю и вот-вот приступят к использованию ее в медицинских целях (медицинская марихуана) – что вы скажете, они готовы? Почему мы, как это часто бывает, принимаем решение последними?", - пишет он.

Назаралиев пояснил, что подобным постом он не пытается "превратить нашу страну во второй Афганистан, "подсаживать" своих братьев на наркотики.

Он предлагает юристам, экономистам, политологам, медикам, которые изучали опыт других стран, стажировались или работали в США, ЕС или работали в соответствующих проектах в Грузии, России, Казахстане или Узбекистане, вместе поработать над анализом ситуации в Кыргызстане и подготовить политико-экономическое обоснование запуска чего-то подобного у нас.