За мат. Примбердиева не лишат звания "Заслуженный артист Кыргызстана"

Певец Кайрат Примбердиев не будет лишен звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" за участие в скандальном шоу своего коллеги Курала Чокоева. Соответствующее решение приняла комиссия по государственным наградам при президенте КР.

Напомним, предложение о рассмотрении вопроса лишения звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" Кайрата Примбердиева, присвоенного 20 ноября 2017 года, в аппарат президента направило Министерство культуры и туризма. В ведомстве так решили наказать артиста за участие в скандальной программе Курала Чокоева "В пи#ду звезду". Шоу, где использовалась нецензурная лексика, публиковалось в ютуб. Но из-за критики в соцсетях ролики были удалены автором. У Чокоева Минкульт своим приказом отозвал нагрудной знак "Отличник культуры", присвоенный 12 июня 2011 года.

В официальном ответе министру культуры Нуржигиту Кадырбекову комиссия по госнаграда сообщает, что для лишения звания Кайрата Примбердиева на сегодня нет законных оснований.

Так, согласно п. 2 ст. 64 УК КР, звание, в том числе "Заслуженного артиста КР" отзывается в случае: