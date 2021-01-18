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За мат. Примбердиева не лишат звания "Заслуженный артист Кыргызстана"

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- Оксана Гут
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Певец Кайрат Примбердиев не будет лишен звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" за участие в скандальном шоу своего коллеги Курала Чокоева. Соответствующее решение приняла комиссия по государственным наградам при президенте КР.

Напомним, предложение о рассмотрении вопроса лишения звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" Кайрата Примбердиева, присвоенного 20 ноября 2017 года, в аппарат президента направило Министерство культуры и туризма. В ведомстве так решили наказать артиста за участие в скандальной программе Курала Чокоева "В пи#ду звезду". Шоу, где использовалась нецензурная лексика, публиковалось в ютуб. Но из-за критики в соцсетях ролики были удалены автором. У Чокоева Минкульт своим приказом отозвал нагрудной знак "Отличник культуры", присвоенный 12 июня 2011 года.

В официальном ответе министру культуры Нуржигиту Кадырбекову комиссия по госнаграда сообщает, что для лишения звания Кайрата Примбердиева на сегодня нет законных оснований.

Так, согласно п. 2 ст. 64 УК КР, звание, в том числе "Заслуженного артиста КР" отзывается в случае:

  1. совершения преступления с использованием служебного положения или возможностей, предоставленных служебным положением;
  2. совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.


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URL: https://www.vb.kg/396279
Теги:
Министерство культуры и туризма, награда, президент, социальные сети, культура, Кыргызстан, артисты эстрады
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