В Кыргызстане в рамках борьбы с COVID-19 США могут вернуть базу "Манас"

Не так давно в Кыргызстан пришли первые образцы вакцины-кандидата от компании Pfizer. Отечественные специалисты принялись за изучение условий приема, обеспечения хранения и быстрой организации прививок. Однако, по данным Минздрава, для того чтобы использовать эту вакцину в Кыргызстане должны быть установлены холодильники в минус 70 градусов, которых пока нет в стране. В этой связи в правительстве готовы даже изыскать средства для того, чтобы соответствующая холодовая цепь появилась.

Тем не менее, прежде чем принять окончательное решение Минздраву предстоит рассмотреть еще семь вакцин для использования в Кыргызстане. В том числе продолжается изучение условий поставок российских вакцин.

Но дело в том, что даже если будет выбрана соответствующая вакцина, то и в этом случае на всех кыргызстанцев ее может не хватить. Как отметила вице-премьер-министр Сурабалдиева, по пессимистическим расчетам, которые есть на сегодня в Кыргызстане вакциной могут обеспечить только 20% населения страны – то есть лишь каждого пятого.

Напомним, ранее в рамках глобальной инициативы COVAX (Глобальный альянс по вакцинам) Кыргызстаном была подана заявка на получение 1 млн 200 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, которая в итоге была одобрена.

Заграница нам поможет?

Для решения этой проблемы в правительстве Кыргызстана стали рассматривать, как вариант, возвращение базы США. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в правительстве.

При этом речь идет не о военной базе, а скорее медицинской.

- Раз Кыргызстан не имеет нужной холодильной установки, то было озвучено мнение предложить США в рамках сотрудничества на месте прежней авиабазы "Манас" разместить что-то вроде медицинской базы, где могло бы быть установлено необходимое оборудование для хранения вакцин и дальнейшего его использования, - рассказал источник.

Пойдут ли на такой шаг новые власти Кыргызстана неизвестно, но, по крайней мере, вполне стоит изучить этот вопрос со всех сторон, выгоды от которого очевидны для нашей страны. Во-первых, это здоровье нации, во-вторых, что также немаловажно, это возобновление более полного сотрудничества со штатами. Тем более, некоторые отечественные эксперты неоднократно говорили о том, что Кыргызстану крайне важно придерживаться многовекторной политики. При этом, дабы не раздражать нашего северного соседа со всеми вытекающими последствиями, данное сотрудничество будет проходить исключительно в мирных целях без какой-либо военной составляющей.