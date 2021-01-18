Узбекистан продолжает углублять сотрудничество с ЕАЭС

Узбекистан и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готовятся к подписанию меморандума о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на заявление главы ЕЭК Михаила Мясниковича.

Он отмечает, что Узбекистан наращивает темпы сотрудничества с ЕАЭС. В ближайшие дни будет представлен для согласования меморандум о дальнейших шагах в интеграции, а после его подписания начнется работа по составлению "дорожной карты". В эти дни проходит обсуждение вопросов на уровне вице-премьер-министров.

Напомним, в конце прошлого года Узбекистан присоединился к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя. В январе 2021 года миграционное ведомство республики опубликовало список преференций, на которые могут рассчитывать трудовые мигранты в случае, если Узбекистан станет полноправным участником Союза. Отметим, государства, входящие в ЕАЭС, гарантированно получают внутри него свободу передвижения капиталов, товаров и трудящихся.

Источник: media-mig.ru