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Узбекистан продолжает углублять сотрудничество с ЕАЭС

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Узбекистан и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готовятся к подписанию меморандума о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на заявление главы ЕЭК Михаила Мясниковича.

Он отмечает, что Узбекистан наращивает темпы сотрудничества с ЕАЭС. В ближайшие дни будет представлен для согласования меморандум о дальнейших шагах в интеграции, а после его подписания начнется работа по составлению "дорожной карты". В эти дни проходит обсуждение вопросов на уровне вице-премьер-министров.

Напомним, в конце прошлого года Узбекистан присоединился к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя. В январе 2021 года миграционное ведомство республики опубликовало список преференций, на которые могут рассчитывать трудовые мигранты в случае, если Узбекистан станет полноправным участником Союза. Отметим, государства, входящие в ЕАЭС, гарантированно получают внутри него свободу передвижения капиталов, товаров и трудящихся.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396281
Теги:
Узбекистан, ЕАЭС, сотрудничество
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